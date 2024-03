Zwei Festnahmen in drei Tagen: Klima-Ikone Greta Thunberg will Anti-System-Protest nicht aufgeben

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (21) ist am Mittwoch, 13. März 2024, während einer Protestaktion vor dem Reichstagsgebäude in Stockholm erneut von der Polizei abgeführt worden. Sie hatte inmitten einer Gruppe Gleichgesinnter für mehr „Klimagerechtigkeit“ demonstriert.

Es handelte sich bereits um die zweite Festnahme innerhalb drei aufeinander folgender Tage. Schon am ersten Protesttag, dem 11. März 2024, hatte Thunberg ihr Engagement gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur TT mit dem Kampf gegen das „System“ gerechtfertigt:

Wir sitzen hier, um gegen das laufende System zu protestieren, das dazu führt, dass Menschen an den Folgen der Klimakrise sterben.“ (Greta Thunberg, 11. März 2024)

Wie ein Video der schwedischen Epoch Times-Reporter zeigt, versuchte sich die internationale Ikone der „Klimaschutz“-Bewegung zunächst dem Zugriff der Beamten zu entziehen, indem sie sich vor die Eingangstreppen des Parlamentsgebäudes setzte. Schließlich wurde sie von einer Polizistin und einem Polizisten ohne weiteren Widerstand weggetragen. Anschließend wurde sie in ein Polizeifahrzeug gesetzt. Thunberg trug wie so oft seit dem 7. Oktober 2023 ein sogenanntes „Palästinensertuch“.

Nach Angaben der schwedischen Epoch Times hatte Mats Eriksson, der Pressesprecher der Polizei in Stockholm, bestätigt, dass neben Thunberg drei weitere Aktivisten „entfernt“ worden seien. Bei der Aktion habe es sich „um eine Art Freiheitsberaubung“ gehandelt.

Nach Informationen der „Welt“ hatte sich eine ähnliche Szene bereits am Vortag, 12. März, abgespielt. Auch an diesem Dienstag waren Thunberg und mit ihr weitere „Fridays for Future“-Aktivisten „kurz vernommen worden“. (Video auf „YouTube“).

FFF: Widerstand gegen „tödliches, ungerechtes System“

Die Aktivisten hatten ihre Beweggründe laut „Spiegel“ in einer Mitteilung dargelegt. Demnach gehe es ihnen darum, Aufmerksamkeit für „dringende soziale Krisen“ und für „die Notwendigkeit eines sofortigen und gerechten Wandels“ zu erzeugen:

Diese Aktion ist ein Widerstand gegen die Fortführung dieses tödlichen, ungerechten Systems. Die Reichsten verbrauchen enorme Mengen an Ressourcen, während große Teile der Weltbevölkerung nicht einmal ihre Grundbedürfnisse befriedigen können.“

Nach Meinung von Thunberg und ihren Anhängern sei es „eine demokratische Pflicht, die Richtung des Wandels aktiv mitzugestalten“, so der „Spiegel“.

Deutsche FFF-Anhänger gingen zuletzt auf Distanz

In den vergangenen Jahren war es etwas still um die „Klimaaktivistin“ und ihre „Fridays for Future“-Anhänger geworden. In Deutschland waren vor allem Aktivisten der „Letzten Generation“ an die Stelle der Schüler-Protestbewegung gerückt. Statt nur zu demonstrieren, konzentrierte sich die „Letzte Generation“ bis vor Kurzem allerdings hauptsächlich auf Straßenblockaden und Sachbeschädigungen.

Zuletzt hatte Greta Thunberg im Herbst für Schlagzeilen gesorgt, weil sie sich nach dem erneuten Aufflammen des Israel/Hamas-Konflikts vom 7. Oktober 2023 auf die Seite der Palästinenser gestellt hatte. Kurz darauf hatten sich viele deutsche Umweltaktivisten von der Schwedin abgewendet, woraufhin Thunberg ihre Aussage teilweise relativierte.