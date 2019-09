Bei Borussia Dortmund lagen kurz nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt die Nerven blank. Zweimal war man in Führung gegangen, zweimal musste man den Ausgleich hinnehmen. Die Titelaspiranten aus Dortmund schwächeln etwas, dies hat RB Leipzig für sich genützt. Die Leipziger sind Tabellenführer, Dortmund ist nur Dritter.

Ein Mentalitäts- bzw Qualitätsproblem wurde dem BVB zugeschrieben. Anspielungen, auf die Sportvorstand Michael Zorc etwas verärgert reagierte: „Wir sind sehr früh in der Saison. Aber wenn ich die Berichterstattung verfolge, habe ich Gefühl, wir sind am Ende der Saison, haben alle Ziele verfehlt und eine Scheiß-Saison gespielt.“ Dortmund hat mit Werder Bremen einen überaus unangenhmen Gast. Die Grün-Weißen sind derzeit gut in Form.

„Sehe uns gegen Borussia Dortmund keinesfalls chancenlos“

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt reist mit Selbstvertrauen nach Dortmund. Im Signal Iduna Park will man den großen Favoriten stürzen. „Wir werden uns in Dortmund mit allen Mitteln dagegen wehren, dass unsere Saison in eine falsche Richtung läuft. Und unsere Mittel werden mehr“, sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt.

Obwohl die Bremer mit Verletzungsproblemen kämpfen, gewann man zuvor gegen Augsburg und Union Berlin. In der vorangegangenen Runde verloren die Werder Kicker klar gegen RB Leipzig (0:3). Dortmund holte nach einem 4:0 gegen Bayer Leverkusen zuletzt ein 2:2 in Frankfurt. Es wird spannend und bei Epoch Times gibt es den ausführlichen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. (cs)