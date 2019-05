Mesut Özil heiratet am Länderspiel-Wochenende in Istanbul – Erdogan Trauzeuge?

Sportlich konnte Mesut Özil für Arsenal überzeugen. Im Europa League Halbfinale gegen Valencia CF spielte der einstige DFB-Teamspieler beim 3:1-Erfolg bis zur 75. Minute.

Neben dem Spielfeld fiel der Mittelfeldstar ebenfalls auf. Der deutsche Ex-Nationalspieler trug eine Kette mit Halbmond und Stern auf der Brust. Es sind dies klare Symbole für die Türkei und Mesut Özil zeigte sich stolz mit den Symbolen der Heimat seiner Vorfahren.

Sein Auftritt war kein Novum. Bereits im April tauchte Özil mit glitzerndem Halbmond-Kettenschmuck auf und stellte diesen klar zur Schau. Dies lässt den Schluss zu, dass sich der gebürtige Gelsenkirchner privat immer mehr in Richtung Türkei orientiere. Die „Bild“ schreibt, dass am 7. Juni 2019 die Hochzeit von Mesut Özil und seiner Freundin Amine Gülse ansteht. Geheiratet wird in Istanbul mit einem prominenten Gast.

Staatschef Erdogan als Trauzeuge

Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan steht auf der Gästeliste des Brautpaares. Und er ist nicht irgendein Gast, vielmehr wird gemunkelt, dass der türkische Staatschef als Trauzeuge fungieren wird. Nicht nur dieser Umstand wird für Kritik sorgen. Auch der Termin lässt Fußball Fans ins Grübeln geraten. Am 7. Juni steht ein Länderspiel Termin des DFB-Teams an.

Deutschland spielt in der EM-Qualifikation in Borissow gegen Weißrussland. Somit sind aktuelle DFB-Teamspieler bestimmt nicht bei der Hochzeit eingeladen. Die Causa Mesut Özil begann kurz vor der Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland, als der damalige DFB-Teamspieler mit Erdogan für ein Foto posierte.

Bruch mit dem DFB-Team

Zwei Monate danach trat der Weltmeister von 2014 – nach dem Desaster in Russland – aus dem DFB-Team zurück und brach den Kontakt zu Bundestrainer Joachim Löw gänzlich ab.

Weiter kritisierte Özil die öffentliche Meinung zu seiner Person in Deutschland und wandte sich beispielsweise von seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen völlig ab. (cs)