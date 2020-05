Coronavirus kam bereits durch eine Übertragung von Mensch zu Mensch auf den Markt in Wuhan

Ein Forschungsteam aus Kanada und den USA untersuchte in einer Studie Stränge des KPCh-Virus ab Anfang Dezember 2019 und verglich es mit dem Entwicklungsprozess des SARS Virus in den Jahren 2002 und 2003. Dabei zeigte sich, dass das Virus bei den Proben vom Wuhan-Markt bereits an die Übertragung von Mensch zu Mensch angepasst war.

Damit war es bereits ähnlich effektiv wie das SARS Virus nach einigen Veränderungen am Ende der Epidemie 2003. Die Forscher fanden keine Zwischenformen des neuen Virus, die weniger angepasst an Menschen waren. Daher bezweifeln sie, dass am Wuhan-Markt Übertragungen von Tier auf Menschen stattgefunden haben.

Viel wahrscheinlicher sei, laut den Forschern, dass auch die Menschen am Wuhan-Markt, bereits „von menschlichen Quellen angesteckt wurden“.

Wenn es tatsächlich eine Zwischenstufe durch Übertragung von Tieren am Markt gegeben hat, so ist keine Spur mehr davon in den genetischen Proben zu finden“, schrieben die Forscher.

Virus bereits im Dezember an Übertragung von Mensch zu Mensch angepasst

Die meisten bekannten Coronaviren kommen in Tieren wie Fledermäusen, Geflügel oder Schweinen vor und gehen nur selten auf Menschen über. Normalerweise gibt es mehrere Zwischenstufen, in denen sich das Virus an den Menschen anpasst. Erst dann gelingt den Viren die Übertragung von Tier auf Mensch. Auch danach finden weitere Mutationen statt, bis die Anpassung an den neuen Wirt optimiert ist.

Beim Ausbruch von SARS im Jahr 2002 identifizierte man verschiedene Zwischenstufen, während sich das Virus immer besser an den Menschen anpasste. Für das neuartige Coronavirus fanden die Forscher „überraschenderweise das Fehlen solcher Vorgänger oder Stämme“.

Laut den Forschern zeigen ihre Daten, dass es eine direkte Infektion des Virus, welches bereits an den Menschen angepasst war, am Wuhan-Markt gab.

Viele Fragen zu Virusübertragung ungeklärt

Während das Forschungsteam klar davon ausgeht, dass es sich um ein Virus natürlichen Ursprungs handelt, gibt es viele ungeklärte Fragen.

„Hat sich SARS-CoV-2 bereits seit längerer Zeit von Tier zu Mensch übertragen und blieb bis Ende 2019 unentdeckt während es sich immer besser an die Übertragung auf Menschen anpasste? Oder war SARS-CoV-2 schon für die Übertragung auf Menschen spezialisiert, während es noch in Fledermäusen oder anderen Zwischenwirten war? Aber noch wichtiger, existiert diese Quelle von auf den Menschen spezialisierten Viren nach wie vor in verschiedenen Tierarten? Auch die Möglichkeit, dass ein natürlicher Vorgänger des Virus sich verändert hat, während er in einem Labor untersucht wurde, sollte überlegt werden, ungeachtet ob es mehr oder weniger wahrscheinlich ist“, schreiben die Forscher in der veröffentlichten, aber bisher noch nicht geprüften Studie.