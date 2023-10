Ausland Einkauf von Energieträgern

Scholz in Afrika: Nigerias Präsident grundsätzlich bereit, Landsleute zurückzunehmen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich an den ersten beiden Tagen seiner dreitägigen Afrikareise in Nigeria für eine engere Zusammenarbeit stark gemacht: beim Einkauf von Energieträgern wie LNG oder Wasserstoff, aber auch in Sachen Migration.