Coronavirus im Newsticker: Dutzende neue Fälle und erster Toter in Süd Korea – zwei Tote auf Kreuzfahrtschiff

Donnerstag, den 20. Februar

13:15 Uhr: Dutzende neue Fälle und erster Toter in Süd Korea

Nachdem gestern ein Dutzend neuer Fälle von Coronavirus in Sud Koera bekannt wurde, kamen heute weitere dazu. 38 Mitglieder der Religionsgemeinschaft Shincheonji Church of Jesus in der Stadt Daegu erkrankten bisher an dem Virus, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Sie steckten sich demnach bei einer 61-Jährigen an, die Virustests zunächst verweigert hatte und weiter zu religiösen Messen gegangen war.

Nach Behördenangaben wurden rund tausend Menschen, die zuvor die gleichen Gottesdienste wie die erkrankte Frau besucht hatten, aufgerufen, sich in eine selbst auferlegte Quarantäne zu begeben. Die Behörden forderten die Einwohner von Daegu auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Notaufnahmen aller großen Krankenhäuser wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Die Shincheonji-Glaubensgemeinschaft schloss derweil landesweit ihre Einrichtungen. „Wir bedauern zutiefst, dass wegen eines unserer Mitglieder, das seinen Zustand für eine Erkältung hielt, viele in unserer Kirche infiziert wurden“, hieß es in einer Erklärung. Die 61-Jährige hatte Medienberichten zufolge vor ihrer Coronavirus-Diagnose mindestens vier Gottesdienste besucht.

Südkorea hat am Donnerstag seinen ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus verzeichnet, wie die Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) des Landes mitteilten. Der Tod trat am Mittwoch im Krankenhaus Cheongdo Daenam in der Provinz Nord-Gyeongsang ein. Ein Südkoreaner, der vermutlich etwa 63 Jahre alt, war positiv auf das Virus getestet worden, seine genaue Todesursache wird nach Angaben des KCDC noch immer untersucht.

Insgesamt haben sich in Südkorea bislang 104 Menschen mit dem Virus infiziert.

11:33 Uhr: Zwei Passagiere der „Diamond Princess“ gestorben

Zwei Japaner, die sich auf der „Diamond Princess“ mit dem Coronavirus infiziert hatten, sind gestorben. Der japanische Fernsehsender NHK meldete die ersten Todesfälle unter Berufung auf Regierungskreise in Tokio. Demnach handelt es sich um eine 84-jährige Frau und einen drei Jahre älteren Mann, beide stammen aus Japan. Sie waren positiv getestet und vom Schiff zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden. Mindestens 621 infizierte Passagiere gab es zuletzt an Bord des Kreuzfahrtschiffes, das vor Japan angelegt hatte.

Erst gestern meldete sich ein japanischer Spezialist für Infektionskrankheiten. Er kritisierte den Umgang seiner Regierung mit der Quarantäne auf der „Diamond Princess“, mit zuletzt 621 Infizierten an Board. Er war zuvor selbst an Board des Schiffes gegangen, musste aber kurz darauf das Schiff weder verlassen.

7:17 Uhr: Studie: Ägypten, Algerien und Südafrika besonders anfällig für Covid-19

In der Coronavirus-Krise sind Ägypten, Algerien und Südafrika laut einer Studie einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Grund seien die intensiven Handelsbeziehungen und Reiseaktivitäten zwischen den drei afrikanischen Ländern und China, heißt es in einer am Mittwoch in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie. „Glücklicherweise“ hätten die drei Länder „die am besten aufgestellten Gesundheitssysteme des Kontinents“.

„Afrikanische Länder haben zuletzt ihre Vorbereitungen zum Umgang mit Covid-19-Fällen verstärkt“, sagte die Autorin der Studie, Vittoria Colizza von der französischen Universität Sorbonne. Dazu gehörten das Temperaturmessen bei der Einreise, Warnungen vor Reisen nach China und verbesserte Informationen für Gesundheitspersonal und die Bevölkerung.

Trotzdem seien „einige Länder weiterhin schlecht ausgerüstet“, um mit der Gefahr durch das Virus umzugehen. Länder wie Nigeria, Äthiopien, Sudan, Angola, Tansania, Ghana und Kenia bräuchten Unterstützung beim Aufspüren möglicher Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und bei der Behandlung von Infizierten.

Mittwoch, 19. Februar

19:29 Uhr: Teheran meldet zwei Tote durch neuartiges Coronavirus

Im Iran sind am Mittwoch zwei Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Bei den landesweit ersten Todesopfern der Epidemie handelt es sich um zwei ältere Menschen aus der Stadt Kom, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf das Gesundheitsministerium mitteilte. Sie waren kurz zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Es waren die ersten bestätigten Coronavirus-Fälle in dem Land.

17:39 Uhr: Jaguar lässt wegen Coronavirus Autoteile per Flugzeuge aus China liefern

Angesichts massiver Störungen in der Lieferkette wegen des Coronavirus lassen die Autobauer Jaguar und Land Rover dringend benötigte Teile für die Fahrzeugproduktion aus China mittlerweile per Flugzeug nach Großbritannien transportieren. „Wir haben Teile in Koffern aus China ins Vereinigte Königreich geflogen“, sagte der Chef der beiden Autobauer, Ralf Speth. Dadurch hätten die britischen Niederlassungen des größten Autobauers in Großbritannien für diese und kommende Woche ausreichend Teile für die Produktion.

Danach bestehe jedoch ein Risiko für die gesamte Produktion der zum indischen Konzern Tata Motors gehörenden Hersteller. Normalerweise kommen Autoteile aus China per Schiff in die britischen Werke von Jaguar und Land Rover. Angesichts der ungebremsten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China geriet die Produktion und Nachlieferung von Autobauteilen in China massiv ins Stocken.

15:55 Uhr: China entzieht drei Journalisten des „Wall Street Journals“ die Presseakkreditierung

China weist aus Ärger über einen Gastkommentar zum Coronavirus drei ausländische Journalisten aus. Den drei Reportern der US-Zeitung „Wall Street Journal“ sei die Presseakkreditierung entzogen worden, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Mittwoch. Dem „Wall Street Journal“ zufolge wurden der stellvertretende Bürochef Josh Chin und der Reporter Chao Deng, beide US-Bürger, sowie der australische Reporter Philip Wen angewiesen, das Land in fünf Tagen zu verlassen. Alle drei Reporter arbeiten im Nachrichtenressort der Zeitung, nicht im Meinungsressort, das üblicherweise für Gastbeiträge zuständig ist.

Die Ausweisungen erfolgten einen Tag nachdem die USA mehrere chinesische Staatsmedien als ausländische Vertretungen eingestuft und damit für große Verärgerung in Peking gesorgt hatten. Fünf Medienhäuser, darunter die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua und der Staatssender China Global Television Network (CGTN), dürfen aufgrund der verschärften Vorschriften Immobilien in den USA nur noch mit Genehmigung des US-Außenministeriums erwerben. Sie müssen zudem Listen mit den Namen aller Angestellten, auch US-Bürgern, vorlegen.

Die Maßnahme sei „unvernünftig und inakzeptabel“, sagte Außenamtssprecher Geng am Mittwoch und drohte mit weiteren Reaktionen Pekings in dieser Angelegenheit.

Der Club der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) verurteilte den Entzug der Akkreditierungen für die Journalisten des „Wall Street Journals“. Dies sei „ein extremer und offensichtlicher Versuch der chinesischen Behörden, ausländische Nachrichtenorganisationen einzuschüchtern“, erklärte der FCCC. Es sei das erste Mal seit 1998, dass China ausländischen Journalisten auf diese Weise bestraft.

13:17 Uhr: Südkorea meldet Sprung in neuen Covid-19-Fällen

Südkorea meldete am Mittwoch 20 neue Fälle des neuen Coronavirus, womit sich die Gesamtzahl der Fälle auf 51 erhöhte. In einem Update teilt die Behörden mit, dass 16 der neuen Fälle in der Stadt Daegu in der Provinz Nord-Gyeongsang, 185 Meilen südöstlich von Seoul, bestätigt wurden.

Von den neuen Fällen hätten 14 Kontakte mit einer 61-jährigen Südkoreanerin gehabt, die in Daegu lebt und der 31. gemeldete Coronavirus-Falls im Land war. Mindestens zehn der neuen Fälle besuchen dieselbe Kirche wie die Frau. Die Frau ist seit Dienstag (18.2) als Trägerin des Coronavirus bestätigt, hatte aber bereits am 10. Februar Fieber bekommen. Laut AFP hatte sie sich Berichten zufolge geweigert, sich auf das neue Coronavirus testen zu lassen, da sie nicht kürzlich ins Ausland gereist war.

Unter den neuen Fällen in Südkorea befindet sich auch ein 77-jähriger Mann, der nicht im Ausland war. In einem weiteren Fall geht es um eine 11-jährige Tochter des 20. bestätigten Falles des Landes – eine 41-jährige Koreanerin, die am 5. Februar in Selbstquarantäne positiv auf das Virus getestet wurde.

Weltweite Infizierten zahlen außerhalb Chinas: Auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ 621, Singapur 81, Japan 74, Hongkong 62, Süd Korea 51, Thailand 35, USA 29, Malaysien 22, Taiwan 22, Deutschland 16, Vietnam 16, Australien 15, Frankreich 12, Macao 10, Vereinigte Arabische Emirate 9, Großbritannien 9, Kanada 8, Italien 3, Philippinen 3, Indien 3, Rußland 2, Spanien 2, Nepal 1, Kambodschia 1, Belgien 1, Finnland 1, Schweden 1, Ägypten 1, Sri Lanka 1

Verstorbene Fälle außerhalb Festland Chinas: Hongkong 2, Taiwan 1, Philippinen 1, Japan 1, Frankreich 1

12:35 Uhr: „Diamond Princess“: 621 Infizierte – Infektions-Experte hatte „Angst“ wie noch nie

Eine erste Gruppe von mehreren hundert Passagieren durfte am Mittwoch nach 14-tägiger Quarantäne und negativen Tests das Schiff verlassen. Zugleich aber meldete das japanische Gesundheitsministerium, dass an Bord 79 weitere Infektionsfälle aufgetreten seien. Damit sind inzwischen insgesamt 621 Menschen infiziert, die meisten sind in Krankenhäusern untergebracht. Die „Diamond Princess“ ist mit insgesamt 3771 Menschen an Bord seit dem 5. Februar unter Quarantäne.

In einem für Japan völlig unüblichen Schritt hat ein angesehener Infektions-Experte heftige öffentliche Kritik an den Behörden und deren Umgang mit der Coronavirus-Krise an Bord der „Diamond Princess“ geübt. Er habe bei einer Inspektion des Schiffes „Angst“ wie noch nie im Laufe seiner Karriere gehabt, berichtete Professor Kentaro Iwata von der Fakultät für Infektionskrankheiten der Universität Kobe.

Mehr dazu: Infektions-Experte: „Völlig chaotische“ Zustände an Bord der „Diamond Princess“

11:35 Uhr: Exklusiv: Chinesisches Regime setzt 1.600 Internet-Trolle ein

Die Propaganda-Abteilung in der vom Virus befallenen Provinz Hubei hat über 1.600 Zensoren beauftragt, um das Internet von „sensiblen“ Informationen über den Coronavirus-Ausbruch zu säubern, so ein internes Dokument das der amerikanischen „The Epoch Times“ vorliegt.

Der interne Bericht vom 15. Februar beschreibt die Bemühungen der Behörde, die Zensurmaßnahmen zu verstärken. Er wurde nach einer Rede verfasst, die der chinesische Führer Xi Jinping am 10. Februar per Videolink vor den „Fronthelfern“ des Coronavirus-Ausbruchs in Wuhan, der Hauptstadt von Hubei, wo das Virus zuerst ausbrach, hielt.

Die Enthüllungen erscheinen, während das chinesische Regime die Informationskontrollen über den sich verschlimmernden Ausbruch verschärft, da die Bevölkerung zunehmend auf das Internet zurückgreift, um ihrer Frustration über die Reaktion der Behörden Luft zu machen oder um zu dokumentieren, was vor Ort geschieht.

9:12 Uhr: Erster COVID-19-Patient soll keine Verbindung zum Wuhan Seafood Market haben

Der erste Coronavirus-Patient in China hatte keinen Kontakt mit dem Huanan Markt für Wildtiere und Meeresfrüchte in der Stadt Wuhan, wo der Ausbruch begonnen haben soll, berichtete die BBC am 18. Februar. Der nicht identifizierte Mann, bekannt als „Patient Null“, war ein Rentner in den 70er Jahren, der nach einem Schlaganfall bettlägerig war und an Demenz litt. Er erkrankte am 1. Dezember 2019 – eine Woche früher als von den Gesundheitsbehörden in Wuhan berichtet. Die Behörden meldeten, dass der erste Fall am 8. Dezember aufgetreten sei.

Die Enthüllung stimmt mit einer am 24. Januar in The Lancet veröffentlichten Studie überein, in der die ersten 41 Fälle von Coronavirus-Patienten analysiert wurden, die zwischen dem 1. Dezember 2019 und dem 2. Januar 2020 erkrankten. (Ausführlicher Bericht folgt)

8:50 Uhr: Hongkong meldet zweiten Todesfall

Ein 70-jähriger Mann in Hongkong ist am Mittwochmorgen an dem neuartigen Coronavirus gestorben, womit die Gesamtzahl der COVID-19-gebundenen Todesfälle in der Stadt auf zwei gestiegen ist. Der Mann wurde am 12. Februar ins Princess-Margaret-Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zu Hause gestürzt war, berichteten Hongkonger Medien RTHK. Er litt bereits seit mehr als 10 Tagen an Husten und Kurzatmigkeit.

Hintergrundartikel: Undercover – Einäscherungen in Hubei 7:24 Uhr: Passagiere gehen von Bord der „Diamond Princess“

In Japan hat die wegen des neuartigen Coronavirus verhängte zweiwöchige Quarantäne für das Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ geendet. Rund 500 negativ auf den Erreger getestete Passagiere begannen am Mittwoch in Yokohama, das Schiff zu verlassen. Nahe der Anlegestelle warteten städtische Busse sowie Taxis darauf, die Menschen fortzubringen.

„Ich bin erleichtert“, sagte ein 77-jähriger Japaner, der seinen Namen nicht nennen wollte, bei Verlassen des Schiffes. Er wolle sich jetzt erstmal „gut ausruhen“. Der Mann wollte nach eigenen Angaben mit dem Zug nach Hause reisen.

Hunderte andere Passagiere durften das Schiff allerdings weiterhin nicht verlassen. Jeder Passagier, der Kontakt mit einem der Infizierten an Bord hatte, muss weitere 14 Tage unter Quarantäne bleiben. Auch für die gesamte Besatzung der „Diamond Princess“ ist eine zusätzliche Quarantäne vorbereitet. Sie soll erst beginnen, wenn alle Passagiere von Bord sind.

Bislang wurde bei 542 der Menschen, die mit der „Diamond Princess“ nach Japan gereist waren, der Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19 diagnostiziert. Sie wurden in japanische Krankenhäuser gebracht. Das Schiff mit insgesamt 3771 Menschen an Bord war am 5. Februar von den japanischen Behörden unter Quarantäne gestellt worden.

Die USA flogen bereits am Montag rund 300 US-Passagiere der „Diamond Princess“ in ihre Heimat aus. Sie wurden dort unter Quarantäne gestellt. Die 40 nachweislich infizierten US-Passagiere mussten in Krankenhäusern in Japan bleiben.

