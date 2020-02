Coronavirus-Newsticker: Mann in Heinsberg in kritischem Zustand – Politiker wollen Grenzen zu Italien nicht schließen

Seit mehr als zwölf Wochen grassiert das Coronavirus und verbreitet die neue Lungenkrankheit Covid-19. Zuerst trat das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember auf. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwickelungen hier im Newsticker.

Dienstag, 25. Februar

23.30 Uhr: Mann mit Corona-Infektion in NRW in kritischem Zustand – Kreis Heinsberg schließt alle Schulen und Kitas

In Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben des WDR ein an dem neuen Coronavirus erkrankter Mann im kritischen Zustand. Bei dem Mann sei das Virus nachgewiesen worden, er werde künstlich beatmet, berichtete der WDR am Dienstagabend auf seiner Internetseite unter Berufung auf den Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch. Es ist der erste Infektionsfall in dem Bundesland. Kurz zuvor war bereits der erste Infektionsfall aus Baden-Württemberg gemeldet worden.

Am Dienstagabend sei der Krisenstab des Kreises Heinsberg zusammengekommen, um über den Fall zu beraten, sagte Pusch der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe). Als erstes Ergebnis sollen demnach alle Schulen und Kitas im Kreisgebiet am Aschermittwoch geschlossen bleiben.

22.00 Uhr: Erste Coronavirus-Infektionen in NRW und Baden-Württemberg

In NRW und Baden-Württemberg gibt es erste bestätigte Coronavirus-Infektionen. Am Dienstagabend wurde bei einem 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, der sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt hat, das Virus nachgewiesen, teilte das Sozialministerium Baden-Württemberg am Abend mit. Der junge Mann zeigte demnach nach seiner Rückkehr grippeähnliche Symptome und hatte daraufhin Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen.

Nach dem positiven Ergebnis sollte der Patient noch am Dienstagabend in eine Klinik eingeliefert und dort isoliert von den übrigen Patienten untergebracht und behandelt werden.

19:20 Uhr Grenzen zwischen Italien und den Nachbarländern bleiben offen

Ungeachtet der starken Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien sollen die Grenzen zu den Nachbarländern vorerst offen bleiben. Dies teilte der italienische Innenminister Roberto Speranza am Dienstag nach einem Krisentreffen mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Kroatien und der Schweiz in Rom mit. Eine Schließung der Grenzen „wäre ein Fehler und unverhältnismäßig“.

18:55 Uhr: Österreichs Behörden sperren wegen Coronavirus Hotel in Innsbruck

Nach dem ersten Auftreten des neuartigen Coronavirus in Österreich haben die Behörden Medienberichten zufolge am Dienstag ein Hotel in Innsbruck gesperrt. In dem Hotel habe eine infizierte Italienerin gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur APA. Auch die Wohnung der Frau, bei der das Virus festgestellt worden war, sei betroffen.

Zuvor meldete Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach den ersten beiden bestätigten Fällen des Coronavirus in Österreich eine weitere Ausbreitung „bestmöglich“ eindämmen zu wollen. „Wir haben nach der gestrigen Krisensitzung des Einsatzstabs Maßnahmen beschlossen, um für alle Szenarien gut gerüstet zu sein. Unser Ziel ist es, eine Ausbreitung des Coronavirus in Österreich bestmöglich einzudämmen“, teilte Kurz am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Es sei eingetreten, worauf man sich seit Tagen vorbereite: „Die ersten beiden Fälle, die in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befinden sich derzeit in Quarantäne. Wir sind in enger Abstimmung, um weitere Maßnahmen zu treffen“, so der österreichische Bundeskanzler weiter.

17:33 Uhr: Coronavirus nun erstmals auch in der Schweiz aufgetreten

Auf seinem Weg durch Europa hat das neuartige Coronavirus nun auch die Schweiz erreicht. Es gebe einen ersten bestätigten Infektionsfall, sagte am Dienstag eine Sprecherin des Bundesamtes für Gesundheit der Nachrichtenagentur AFP. Dieser trat im an der Grenze zu Italien gelegenen Kanton Tessin auf, wie die Kantonsverwaltung auf ihrer Website mitteilte.

Italien kämpft gegenwärtig gegen den größten Infektionsherd in Europa. Bis Dienstag wurden mehr als 280 Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, sieben Infizierte starben. In Südkorea stieg die Zahl der infizierten auf 977.

16:18 Uhr: Hotel auf Teneriffa unter Quarantäne gestellt

Ein Hotel im Erholungsgebiet von Teneriffa, Spanien, wurde teilweise gesperrt, nachdem ein Italiener positiv auf Coronaviren getestet wurde, so die Beamten. Die Gesundheitsbehörden auf den Kanarischen Inseln haben das Hotel H10 Costa Adeje Palace am Montag unter Quarantäne gestellt. Rund 1000 Touristen sollen dort nun festsitzen.

„Das H10-Hotel hat alle gesundheitlichen und betrieblichen Empfehlungen der Gesundheitsbehörden umgesetzt, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten“, so das Hotel in einer Erklärung. Bei einem italienischer Arzt in Teneriffa festgestellt worden, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Der Patient aus Teneriffa ist der dritte Fall des Virus in Spanien.

15:18 Uhr: Migranten der „Ocean Viking“ unter Quarantäne gestellt – Crew bleibt auf dem Schiff

Nach der Bergung von 274 Bootsmigranten durch die „Ocean Viking“ wurden diese nun in Sizilien unter Quarantäne gestellt. Die 32-köpfige Besatzung des NGO-Schiffes dürfe als Vorsichtsmaßnahme nicht von Bord, sagte die Sprecherin der Hilfsorganisation SOS Mediterranee, Barbara Hohl, am Dienstag. Das Schiff ist seit Sonntag isoliert und liegt vor dem Hafen in Pozzallo auf Sizilien. Eine Begründung dazu gab es bislang keine.

15:03 Uhr: Kroatien meldet ersten Coronavirus-Fall

Kroatien bestätigt den ersten Fall des Coronavirus bei einem Mann in der Hauptstadt Zagreb. Premierminister Andrej Plenkovic sagte, der Patient befinde sich in einer Klinik für Infektionskrankheiten in der Hauptstadt in Isolation. Gesundheitsminister Vili Beros sagte, der Patient zeige leichte Symptome.

14:25 Uhr: Irans Vize-Gesundheitsminister mit neuartigem Coronavirus infiziert

Im Iran hat sich auch der stellvertretende Gesundheitsminister des Landes mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Vize-Minister Iradsch Harirtschi sei positiv auf das neuartige Virus getestet worden, teilte einer seiner Berater am Dienstag im Online-Dienst Twitter mit. Bei einer Pressekonferenz am Montag hatte der Vize-Minister zwischendurch gehustet und schien zu schwitzen.

Harirtschi habe an „vorderster Front“ gegen die Epidemie gekämpft, hieß es weiter in der Twitter-Botschaft. Bei der Pressekonferenz hatte der Vize-Minister Vorwürfe eines Abgeordneten zurückgewiesen, die Regierung verschleiere das wahre Ausmaß der Epidemie. Die von dem Abgeordneten genannte Zahl von 50 Todesfällen infolge der Lungenkrankheit Covid-19 dementierte Harirtschi.

Nach offiziellen Angaben haben sich im Iran bisher 95 Menschen infiziert, 15 Menschen starben an Covid-19. Sollten diese Zahlen zutreffen, so wäre die Sterblichkeitsrate ungewöhnlich hoch. Ausgangspunkt für die Verbreitung der Krankheit war die zentraliranische Stadt Kom.

13:41 Uhr: Coronavirus-Fälle in zwei weiteren italienischen Regionen – schon 283 Infizierte

In Italien hat sich das neuartige Coronavirus auf zwei weitere Regionen ausgebreitet und weitere Menschen befallen. Der Erreger sei bei zwei Menschen in der Toskana und einem weiteren auf Sizilien festgestellt worden, teilte der italienische Zivilschutz am Dienstag mit. Die Zahl der Infizierten in ganz Italien stieg demnach mittlerweile auf 283, sieben Infizierte starben bereits.

Die Toskana im Nordwesten Italiens und Sizilien im Süden sind beliebte Urlaubsregionen. Von den beiden Fällen in der Toskana wurde einer in Florenz registriert, der andere in Pistoia. Bei dem Fall auf Sizilien handelt es sich den Behörden zufolge um eine Urlauberin, die aus Bergamo in der Lombardei stammt und sich in einem Hotel in der Inselhauptstadt Palermo aufgehalten hatte.

Italien hat sich binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Die meisten Infektionen wurden in der nördlichen Region Lombardei verzeichnet. Um die Epidemie einzudämmen, stellte die italienische Regierung am Sonntag elf Orte – zehn in der Lombardei und einer in der Nachbarregion Venetien – unter Quarantäne. Mehr als 50.000 Einwohner sind von dieser Maßnahme betroffen.

13:38 Uhr: Erste Coronavirus-Fälle in Österreich

In Österreich sind erstmals zwei Personen positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden. Die Tests fanden in Tirol statt, sagte Landeshauptmann Günther Platter der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Beide Infizierten sollen aus der Lombardei stammen und in Innsbruck wohnhaft sein. Sie wurden nach Angaben Platters in einer Innsbrucker Klinik isoliert.

Die Betroffenen sollen leichtes Fieber haben. In Europa hatte sich das Virus zuletzt immer weiter ausgebreitet, vor allem in Italien. Dort wurden bisher 283 Infizierte offiziell bestätigt. In Deutschland gab es bisher 16 Fälle, in Großbritannien 13 und in Frankreich zwölf.

11:24 Uhr: Stimmung unter deutschen Exporteuren trübt sich wegen Coronavirus deutlich ein

Vor dem Hintergrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat sich dem Ifo-Institut zufolge die Stimmung unter den deutschen Exporteuren verschlechtert. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie fielen im Februar von plus 0,8 Punkten auf minus 0,7 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. Die aktuellen Entwicklungen rund um das neuartige Virus lassen demnach kurzfristig kaum auf Besserung hoffen.

Die Autobranche befürchtet laut Ifo-Institut einen verstärkten Rückgang ihrer Exporte in den kommenden Monaten. Auch in der Chemischen Industrie sei die Skepsis zurück, nach einem zuletzt leicht optimistischen Ausblick. Im Maschinenbau gehen die Unternehmen den Angaben zufolge ebenfalls tendenziell von einem leicht rückläufigen Auslandsgeschäft aus. Lichtblicke in diesem Monat seien die Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln sowie die Getränkehersteller. Sie erwarteten deutliche Zuwächse bei ihren Exporten in den kommenden Monaten.

Das Coronavirus hat sich mittlerweile auch in Italien ausgebreitet. Die Zahl der Infizierten wurde zuletzt mit 229 angegeben. Die Entwicklung hatte am Montag die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Weltweit löst das Virus Sorgen vor Auswirkungen auf die Konjunktur aus.

11:20 Uhr: EU-Parlament fordert aus Italien zurückgekehrte Mitarbeiter zur Heimarbeit auf

Das EU-Parlament hat Mitarbeiter, die unlängst eine Region mit vielen Coronavirus-Infektionen besucht haben, zur Heimarbeit aufgefordert. Auch wenn keinerlei Verdacht auf eine Ansteckung bestehe, sollten die Mitarbeiter mindestens 14 Tage nach Rückkehr nicht ins Parlament kommen, heißt es in einer E-Mail der Parlamentsverwaltung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Neben China, Singapur und Südkorea werden die norditalienischen Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna und Venetien aufgeführt.

Norditalien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Coronavirus in Europa geworden. Dort wurde bislang bei knapp 230 Menschen eine Infektion mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 nachgewiesen, sieben Infizierte starben. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sieht derzeit ein „mittleres bis hohes“ Risiko, dass sich das Virus auch in anderen EU-Ländern ausbreiten könnte.

Nach Angaben der EU-Kommission wären vorübergehende Grenzkontrollen wegen des Virus grundsätzlich möglich. Die Brüsseler Behörde hält es bislang aber nicht für nötig, aufgrund der Epidemie systematische Grenzkontrollen einzuführen.

10:35 Uhr: Italiens Regierungschef sieht Mitschuld für Ausbreitung von Coronavirus bei Klinik

Die Ausbreitung des gefährlichen neuartigen Coronavirus in Norditalien ist nach Angaben von Regierungschef Giuseppe Conte auch auf den fehlerhaften Umgang eines Krankenhauses mit dem Erreger zurückzuführen. Eine Klinik habe die Vorschriften nicht eingehalten, dort habe es „ungerechtfertigte Alleingänge“ gegeben, sagte Conte am Montagabend im italienischen Fernsehen. Nähere Angaben zu dem Krankenhaus machte er nicht.

Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Coronavirus in Europa geworden. Dort wurde bislang bei knapp 230 Menschen eine Infektion mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 nachgewiesen, sieben Infizierte starben bereits. Die meisten Infektionen wurden in der nördlichen Region Lombardei verzeichnet.

9:25 Uhr: Europa-League spielt in leerem Stadion – Tischtennis-WM verschoben

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Italien findet ein Heimspiel von Intermailand in leerem Stadion statt. Auf der Internetseite gab der Fußballverein bekannt, dass „gemäß den Anforderungen der Gesundheitsbehörden in der Region Lombardei und der Stadt Mailand sowie mit Zustimmung der UEFA“ das Rückspiel zwischen Inter und Ludogorets im Achtelfinale der Europa League am Donnerstag, dem 27. Februar „hinter verschlossenen Türen“ stattfinden werde.

Der internationale Tischtennisverband (ITTF) gab indes die Verschiebung der Weltmeisterschaft im Tischtennis bekannt. Die Veranstaltung war für den 22. bis 29. März im südkoreanischen Busan geplant. „Angesichts der sich abzeichnenden Situation“ in Südkorea und „um die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Offiziellen und Fans bestmöglich zu gewährleisten“, werden die Tischtennis-Weltmeisterschaften vorläufig auf den „reservierten Termin vom 21. bis 28. Juni“ verschoben.

8:53 Uhr: Weißes Haus veranschlagt 2,5 Milliarden Dollar für Kampf gegen Coronavirus

Für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus will das Weiße Haus einem Zeitungsbericht zufolge 2,5 Milliarden Dollar bereitstellen. Mit den Mitteln sollen Labortests, mögliche Quarantänen, die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen finanziert und besonders betroffene Bundesstaaten unterstützt werden, wie die „Washington Post“ am Montag berichtete.

Die Regierung von Präsident Donald Trump beantragte demnach beim Kongress 1,8 Milliarden Dollar für Nothilfen. Aufgestockt werden solle die Summe durch zusätzliche Mittel anderer Bundesbehörden. Die oppositionellen Demokraten kritisierten die veranschlagten 2,5 Milliarden Dollar als zu gering. Eine Kommission des Repräsentantenhauses, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, bezeichnete die Summe in einer Erklärung als „sehr unzureichend“.

In den USA gibt es bislang 53 Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Darunter sind 39 Menschen, die aus China zurückgeholt wurden oder an Bord des vor Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ waren.

8:04 Uhr: Laumann rechnet mit Coronavirus-Infektionen in NRW

Nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien rechnet NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auch mit Infektionen in Nordrhein-Westfalen. „Mit einem Import von einzelnen Fällen auch nach Nordrhein-Westfalen muss gerechnet werden“, sagte Laumann der „Rheinischen Post“ (Dienstagsausagbe). Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bleibe aber derzeit weiterhin gering.‎ „Wenn ein Fall oder mehrere Fälle im Land auftreten sollte, sind wir gut darauf vorbereitet“, so Laumann weiter. Das Ministerium verweist darauf, dass es in NRW-Krankenhäusern rund 1.900 Isolierbetten der Kategorie B gebe. Hier können Covid-19-Patienten versorgt werden.

8:03 Uhr: USA und Südkorea wollen Militärübung zurückfahren

Die Coronavirus-Epidemie hat auch Auswirkungen auf Militärübungen der USA mit Südkorea. Beide Seiten prüften derzeit, ein für dieses Frühjahr geplantes Kommandotraining „aufgrund von Bedenken wegen des Coronavirus zurückzufahren“, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Montag in Washington.

Südkorea ist derzeit der größte Herd des Erregers außerhalb Chinas. Dort hatten sich bis Dienstag fast 900 Menschen mit dem Virus infiziert, mindestens acht Menschen starben. Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministers Jeong Kyeong Doo zählen zu den Infizierten auch 13 Soldaten. „Die Lage ist ziemlich ernst“, sagte er.

8:00 Uhr: Arbeiten an „Mission: Impossible VII“ausgesetzt

Wegen des Coronavirus sind geplante Dreharbeiten in Venedig für den siebten Kinofilm der Action-Reihe „Mission: Impossible“ ausgesetzt worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme für die Crew, teilte die Produktionsgesellschaft Paramount Pictures am Montag mit. Auch werde damit das Anliegen der örtlichen Behörden berücksichtigt, Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit möglichst nicht stattfinden zu lassen.

Die Dreharbeiten in der Lagunenstadt sollten demnach drei Wochen lang dauern. Laut Paramount reiste Hauptdarsteller Tom Cruise noch nicht nach Italien. Jenen Crew-Mitgliedern, die sich bereits dort aufhielten, sei die vorläufige Heimkehr erlaubt worden. „Mission: Impossible VII“ soll im Juli 2021 in den Kinos starten.

7:50 Uhr: Südkorea meldet 60 neue Fälle – insgesamt 893