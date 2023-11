CO₂-Anstieg um 1940? Studie der Uni Hamburg widerlegt IPCC-Klimamodelle

Die Klimamodelle und Behauptungen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC), oft als „Weltklimarat“ bezeichnet, zeigen auf, dass es seit dem Beginn der Industriellen Revolution vor rund 150 Jahren einen stetigen, konstanten Anstieg der Kohlenstoffdioxid-(CO₂-)Konzentration in der Erdatmosphäre geben soll. Dieser sei einzig auf die menschengemachten Emissionen zurückzuführen. Dem widerspricht nun eine Veröffentlichung der Universität Hamburg von Hermann Harde.

Die Studie trägt den Titel „About Historical CO₂-Data since 1826: Explanation of the Peak around 1940“ (Über historische CO₂-Daten seit 1826: Erklärung der Spitzenwerte um 1940). Auf dem wissenschaftlichen Portal „Research Gate“ ist sie frei einsehbar.

Wie der Name bereits verrät, geht es primär um einen auffälligen Anstieg der CO₂-Konzentration um das Jahr 1940. Sie basiert auf der Arbeit des Biologen Ernst-Georg Beck zur Bestimmung des CO₂-Niveaus, die bis ins Jahr 1826 zurückreicht. Der Betrachtungszeitraum endet 1960.

Becks Arbeit liegt ein Auswahlverfahren zugrunde, das 97.404 Einzelproben aus mehr als 200.000 verfügbaren bodennahen Proben an Land und im Meer, hauptsächlich auf der Nordhalbkugel verwertete. Zu den Ergebnissen trugen Auswertungen von Messdaten, Probenahmestationen, meteorologischen Bedingungen und Luftmassen bei. So konnte Beck die vergangenen jährlichen CO₂-Hintergrundwerte rekonstruieren. Der geschätzte Fehlerbereich der Rekonstruktion ist in der Ausarbeitung mit bis zu plus/minus drei Prozent angegeben.

In seiner Publikation ist eine deutliche Fluktuation der Werte um 1870 zu erkennen, am Ende einer Periode mit hohen statistischen Unsicherheiten. Diese begründen sich vermutlich in älteren Messmethoden und/oder wenigen Messpunkten. Ein wesentlich stärkerer Ausschlag zeigt sich um 1940 ohne derartige Unsicherheiten.

Vom Beginn des Zeitraums bis 1870 zeigen die Werte gar einen Abfall der CO₂-Konzentration von rund 360 auf 300 ppm. Ab etwa 1920 steigt der Wert dann rapide auf rund 380 ppm an, nur um dann innerhalb von zehn Jahren wieder auf etwa 310 ppm abzufallen. Ab etwa 1970 stieg die CO₂-Konzentration weitgehend konstant auf den heutigen Wert von rund 420 ppm.

Darüber hinaus gibt es einen sehr ähnlichen Kurvenverlauf bezüglich der atmosphärischen CO₂-Konzentration auf der nördlichen Hemisphäre. Dieser datiert das Maximum des von Beck erkannten Anstiegs auf 1942. Der Spitzenwert wird zudem auf über 410 ppm beziffert. Um 1822 soll der CO₂-Gehalt demnach sogar bei knapp 450 ppm gelegen haben und damit deutlich höher als heute. Von welchem Institut dieses Diagramm stammt, konnte jedoch nicht eingesehen und somit nicht überprüft werden.

When you add in the real data for CO2 shown below, you see how the fraud was made to remove the 1940’s peak above 410 (current levels).

The data prior to 1875 was already leveled out to 280 ppm.

Thus we get fake ice core data dropping going back in time…titrating out CO2…

