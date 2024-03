Lernfreude: 15-Jähriger will jedes Handwerk erlernen, das die Menschheit kennt

In der Vergangenheit waren handwerkliche Fertigkeiten wie Leder- und Holzbearbeitung weiter verbreitet als heute. Während diese altehrwürdigen Traditionen immer seltener werden, trägt der 15-jährige Lincoln Cashell dazu bei, sie am Leben zu erhalten, indem er sich dem Handwerk intensiv widmet und leidenschaftlich mit seinen Händen schafft.

Der Jugendliche wohnt mit seinen Eltern Casey Cashell (39 Jahre alt) und Jason Cashell (45 Jahre alt) sowie seinen Geschwistern Chamberlain (13 Jahre), Holly (11 Jahre) und Athans (6 Jahre) in Virginia (USA). Seine Eltern, Besitzer und Leiter einer luxuriösen Pension, haben sich vor vielen Jahre dazu entschieden, ihre vier Kinder gemeinsam zu Hause zu unterrichten.

„Wir haben schon vor der Geburt unserer Kinder beschlossen, dass wir sie zu Hause unterrichten wollen“, so Casey Cashell gegenüber der Epoch Times. „Wir wollten die ersten sein, die ihren Charakter und ihre Arbeitsmoral beeinflussen. Außerdem wollten wir die Freiheit haben, sie anzuleiten und diese kostbaren Jahre gemeinsam verbringen.“

Immer kreativ

Laut Casey und Jason Cashell gehen ihr Hausunterricht und sein ganzheitlicher Bildungsansatz über den akademischen Bereich hinaus. So lernen die Kinder grundlegende Werte, die ihnen helfen, aufrechte und gutherzige Menschen zu sein. Außerdem ist diese Bildungsform flexibler und persönlicher.

Auch hat Lincoln dank seines Unterrichts zu Hause mehr Zeit, das zu tun, was er liebt. Seine Eltern beschreiben das Lernen ihres ältesten Kindes als praxisbezogen. Der Teenager begann sich für die Holzbearbeitung zu interessieren, als er im Alter von fünf Jahren sein erstes Messer erhielt. Nur zwei Jahre später bastelte er bereits kleine Schmuckstücke und Modelle aus Zahnstochern.

Bald fand Lincoln einen Mentor, der ihm mehr über die Holzschnitzerei beibrachte. Mit der Hilfe seines Vaters konnte der Junge seine Fähigkeiten in der Holzbearbeitung schnell erweitern.

Sein Wissensdurst war geweckt und er nahm immer mehr Projekte in Angriff, um weitere Fähigkeiten zu erlernen – unter anderem das Schmieden und die Lederverarbeitung. „Er ist immer kreativ“, sagt seine Mutter Casey.

Selbst gemachtes Ersatzteil für Vaters Auto

Einige seiner Fähigkeiten hat er sich selbst beigebracht, zum Beispiel den Umgang mit der 3D-Designsoftware „CAD“. Das Erlernen dieses Computerprogramms hat sich für die Familie eines Tages als sehr nützlich erwiesen.

Als ein Teil von Jason Cashells Auto kaputtging, entwarf Lincoln mit seinem CAD-Programm ein passendes Teil, druckte es mit einem 3D-Drucker aus und schweißte es aus Kunststoff. „Ich habe ihm das alles nicht beigebracht“, erzählt sein Vater. „Er hat einfach die Initiative ergriffen und es selbst gemacht.“

Der Jugendliche liebt es, mit seinen Händen in der einen oder anderen Form zu arbeiten. „Ich liebe Holzarbeiten und all diese Dinge“, sagt Lincoln. Derzeit schnitzt er an englischen Langbögen und dazugehörigen mittelalterlichen Pfeilen.

„Ich habe mich schon immer für das Bogenschießen interessiert und wollte meine Bögen selbst herstellen“, so der 15-Jährige. „Letztes Jahr habe ich dann angefangen, wirklich gut im Bogenbau zu werden.“

Mit seinem gleichzeitig wachsenden Interesse an der Lederherstellung hat Lincoln auch spezielle Etuis mit Eicheln und Blättern für die alten Messer seines Großvaters hergestellt. Damit sein sehbehinderter Großvater sie ertasten konnte, wurden Erkennungszeichen in die Messerhülle gestempelt.

Ein einzigartiger Ansatz zum Lernen

In den vergangenen sieben Jahren hat Jason Cashell seinen Kindern jeden Abend Biografien von Personen aus verschiedenen Bereichen vorgelesen. Anschließend begleitet er sie zu historischen Stätten, die mit diesen Persönlichkeiten verbunden sind. Auf diese Weise, so glauben die Eltern, lernen ihre Kinder die wichtigen Menschen der Geschichte persönlich kennen.

„Wenn sie an jemanden wie Thomas Edison denken oder an jemanden, über den wir gerade sprechen, dann denken sie nicht nur an das, was sie hervorhebt, sondern sie denken an sie als Ganzes“, sagte seine Frau Cashell. „Es ist wirklich ein lebendiger Ansatz, Geschichte zu lernen.“

Angeregt durch eine Biografie über die Gebrüder Wright, US-amerikanische Pioniere der Luftfahrt, wuchs Lincolns Interesse am Fliegen. Seinen ersten Schritt in die Lüfte machte der Jugendliche, indem er das Gleitschirmfliegen lernte.

Kinder dürfen lernen zu scheitern

Doch wie jedes Kind in seinem Alter stößt auch Lincoln auf Herausforderungen und hat es manchmal schwer. In den Augen seiner Eltern sind diese Misserfolge jedoch enorm wichtig. So lernen die Kinder besser, nicht so schnell aufzugeben, wenn sie etwas Neues ausprobieren.

„Eines der Dinge, die ich meinen Kindern so früh wie möglich beibringen wollte, war, dass sie auch scheitern dürfen“, erklärt Jason Cashell. „Damit sie, wenn sie älter werden, keine Angst vor dem Scheitern haben und wissen, wie sie damit umgehen müssen. Es entmutigt sie nicht. Vielmehr wissen sie, dass es Teil des Prozesses ist – und sie stehen so mehr mit beiden Füßen auf dem Boden.“

Die meisten Eltern, so Cashell, schützen ihre Kinder vor dem Scheitern, was seiner Meinung nach ihre Entwicklung behindert.

„Lincoln misslingen oft Dinge, aber es macht ihm nichts aus“, so sein Vater. „Das Entscheidende dabei an Lincoln ist, dass er für alles, was er getan hat, Arbeit investieren musste. Egal, ob er Menschen finden musste, die wissen, wie man etwas macht, oder ob er dazu recherchieren und lesen musste. So konnte er lernen und dann besser werden.“

„Und er ist in allem, was er je getan hat, deutlich besser geworden. Meiner Meinung nach ist das wirklich ein Merkmal für jemanden, der gewillt ist, sich zu bemühen und sich Herausforderungen zu stellen: Am Ende wird man mit mehr Wissen und Erfahrung aus der Sache hervorgehen.“

Weg pflastern, Stühle polstern oder Klavier spielen

Aber Lincoln ist nicht das einzige Kind der Cashells, das in seinem Interessengebiet außergewöhnliches Talent zeigt. Auch sein jüngerer Bruder Chamberlain ist sehr geschickt. Vor einiger Zeit pflasterte er einen etwa 20 Meter langen Weg ausschließlich mit Handwerkzeugen.

Seine Mutter lobte die Arbeitsmoral und Leidenschaft des 13-Jährigen und erzählt, wie er bei einer anderen Gelegenheit nach der Rückkehr von einer Familienreise die Neupolsterung von 17 antiken Stühlen in Angriff nahm.

„Als wir [zu ihm] hereinkamen, hatte er bereits die Schablonen für alle Gestelle ausgeschnitten. Er hatte das Rohrgeflecht entfernt, die Stühle abgeschliffen und seinen Namen auf die Unterseite gestempelt, damit jeder zukünftig weiß, dass er derjenige war, der diese Stühle restauriert hat“, erzählt Casey Cashell.

Ebenso begabt ist ihre kleine Schwester Holly – auch wenn sie sich nicht für Werkzeuge oder Restaurierungen interessiert. Die 11-Jährige bäckt gern, interessiert sich für Musik und spielt häufig Klavier.

Moderne Gesellschaft mit hilflosen Kindern

Zusätzlich zu all diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten konnten die Kinder der Cashells eine vielseitige Persönlichkeit entwickeln. Ihre Eltern werden oft dafür gelobt, dass ihre Kinder in der Lage sind, anspruchsvolle Gespräche mit Erwachsenen zu führen. „Wenn sich andere Leute mit unseren Kindern unterhalten, kommen sie danach zu uns und sagen: ‚Ich kann nicht glauben, wie gut sich Ihre Kinder unterhalten können‘“, so Jason Cashell.

Erfolg und Ausdauer ihrer Kinder lagen vor allem in einer Lebenseinstellung begründet: Ein Leben lang lernen. Ein weiterer wichtiger Teil des Hausunterrichts ist, den Schwerpunkt auf alltagstaugliche Kompetenzen zu legen. Für Casey Cashell gibt es in der heutigen Zeit „einen großen Bedarf“, Kindern diese Fähigkeiten beizubringen. „Wir haben derzeit eine Krise in unserer Kultur […] viele Kinder wissen nicht, wie sie etwas anpacken sollen“, sagt sie. „Sie wissen nicht, wie man praktisch lebt.“

Um Teil der Lösung zu sein, hat das Ehepaar ein neues Projekt ins Leben gerufen: das Artisan Kids Hub, ein Forum, in dem Menschen aller Altersgruppen gemeinsam lernen. „So können Familien zusammen lernen und diese Fähigkeiten gemeinsam erwerben“, erklärt Casey Cashell. „Und es wird ihnen helfen, ihre Beziehungen zueinander aufzubauen.“

Die Familie will sich durch Lernangebote aktiv in diesem Projekt beteiligen. So planen die beiden Eltern Kurse über Ehe und verschiedene andere Themen zu geben. Lincoln möchte Lederverarbeitung unterrichten und Holly wird den Kurs „historisches Backen“ leiten, in dem sie andere lehrt, was unsere Vorfahren aßen.

Gesegnet und von Gott unterstützt

Die Erziehung ihrer Kinder beruht auf einer Philosophie, die den Sinn fleißiger Arbeit und hoher Wertvorstellungen schätzt. So haben die Cashells dafür gesorgt, dass ihre Kinder praktische Fähigkeiten erlernen, die ihnen später helfen können, ein Einkommen zu erzielen.

Laut Jason Cashell hat sich das amerikanische Zuhause von einem Ort des „Handelns und der Kreativität“ zu einem Ort des „Konsums und der Unterhaltung“ gewandelt. Sein Ziel ist es jedoch, ein Umfeld zu bieten, in dem die erstgenannten Eigenschaften gedeihen.

Der Glaube ist ein wichtiger Eckpfeiler in ihrem Leben und das Ehepaar erzieht seine Kinder mit „Sinn und Bedeutung“. Casey Cashell erklärt, dass sich wirklich alle ihre Pläne „an Gott orientieren“ – einschließlich ihres Hausunterrichts. „Wir hoffen, dass wir uns dabei so weit wie möglich auf das stützen können, was Gott für uns vorgesehen hat“, so die Mutter. „Wir wollen unsere Kinder dazu erziehen, den Herrn zu kennen und zu lieben.“

Ein Kind, ein Ziel: Jedes Handwerk der Welt lernen

Mit ihrer ungewöhnlichen Lebensweise möchten die Cashells auch andere Familien ermutigen: „Besinnt euch auf die Gaben und Leidenschaften eurer Kinder und lasst diese zu einem Segen für sie werden.“

Lincoln scheint durch die Entscheidung seiner Eltern, ihn zu Hause zu unterrichten, wirklich gesegnet zu sein. So konnte er sein bisheriges Potenzial voll ausschöpfen, indem er Schmieden, Holzbearbeitung und Lederverarbeitung erlernte.

Doch laut seinen Eltern ist er noch nicht am Ende seines Weges angekommen. „Lincoln möchte jedes Handwerk erlernen, das die Menschheit kennt – und er ist auf dem besten Weg dahin“, so seine Mutter abschließend.

