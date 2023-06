Immer mehr Jüngere erkranken an Krebs – Verdauungssystem besonders betroffen

Weltweit erkranken mehr jüngere Menschen an Krebs. Besonders betroffen sind dabei Darm und Magen. Forscher sehen verschiedene Gründe.

Statistisch gesehen erkranken Menschen mit über 50 Jahren am häufigsten an Krebs. Doch in den vergangenen 30 Jahren stieg die Krebsrate bei Menschen unter 50 Jahren in mehreren Ländern. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Metaanalyse der Krebshilfen der USA und Großbritanniens.

„Anhand unserer Daten beobachteten wir etwas, das al…