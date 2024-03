Gegenwind auf dem Land: Bürgerinitiative wehrt sich gegen geplante Windkraftanlagen

Es ist ein milder, bedeckter Februartag. Die Gemeinde Groß Wüstenfelde in der Mecklenburgischen Schweiz liegt rund 40 Kilometer südlich von Rostock. Das Landschaftsbild ist geprägt von weiten Feldern, dezenten Hügeln, kleinen Dörfern und einzelnen Höfen. Immer wieder sieht man Rehe, Kraniche oder – eingezäunt auf manchen Grundstücken – auch Ziege, Schafe und Hühner.

Doch die Idylle trügt.

Hier und in den Nachbargemeinden ist jüngst ein Kampf entbrannt. Ein Kampf gegen moderne Windmühlen. Die Rede ist von Windkraftanlagen. Neun dieser Stahltürme stehen bereits seit gut zehn Jahren an der Nordgrenze von Groß Wüstenfelde und generieren elektrischen Strom.

Damit haben sich bisher alle Anwohner mehr oder weniger abgefunden. Auch die, die sich in den vergangenen Jahren in dieser Gegend niedergelassen haben.

Nachhaltige Schäden an Mensch und Natur?

Doch die Situation änderte sich schlagartig. Erst vor Kurzem ist bekannt geworden, dass der Planungsverband Region Rostock vorhat, hier 32 weitere, noch größere Windkraftanlagen zu bauen. Eine davon in nur rund 800 Meter Entfernung vom Hof von Henriette Lieder.

Den Tränen nahe fragt sie sich, wie einige wenige Menschen solche Entscheidungen treffen können. Entscheidungen, die das Leben von anderen Menschen auf den Kopf stellen können.

Lieder hat, wie auch andere Bürger von Groß Wüstenfelde, kürzlich eine Einladung vom Bürgermeister und den Gemeindevertretern erhalten – für eine Infoveranstaltung zum geplanten Windkraftprojekt am 18. Februar 2024.

„Diese Einladung kam ein ganzes Jahr zu spät. Denn das [Windkraftprojekt] war schon im letzten Jahr bekannt.“ Sie hätten durch das Energieunternehmen VOSS Energy davon erfahren. „Erste Gespräche fanden schon im Februar 2023 statt. Die nächsten waren im Juni mit einem ausgewählten Kreis von ein paar Leuten. Die Bürger haben als Letztes davon erfahren.“

Epoch Times besuchte die gelernte Tischlermeisterin auf ihrem Anwesen. Sie arbeitet derzeit auf einem Milchviehbetrieb. Über die Entwicklung an ihrem Wohnort macht sich die Naturliebhaberin große Sorgen. Sie sieht schon seit Längerem weit mehr Nachteile als Vorteile bei der Windkraft.

„Es wird viel zu viel Natur zerstört“, kritisiert sie. Nicht nur, weil eine „Schneise in den Wald geschnitten wird“. Auch „das Fundament und die ganzen Rohstoffe, das Neodym, das aus China kommt, und die ganzen Balsahölzer für die Rotorblätter sowie die ganzen SF-6-Schwefelverbindungen“, zählt Lieder auf.

Zudem halte sie die Energieausbeute für „nicht sehr effizient“ und eine Windkraftanlage an sich für nicht nachhaltig. Hingegen seien aber die „Schäden an Natur und an den Menschen“ nachhaltig.

Rot-grüne Initiatoren

Kritisch äußert sich Lieder auch zur Politik. „Es ist leider so, dass die Gemeinden immer weniger Mitspracherecht haben. Sie haben immer weniger Möglichkeiten, mit den Bürgern zusammen eine Lösung zu finden“, schildert sie. Es herrsche „null Transparenz, null Aufklärung“. Ihrer Ansicht nach könnten die Bürger nur mutmaßen, was das längerfristige Ziel sei.

Bei einem Vortragsabend zum Windprojekt, der in der Gemeindehalle von Groß Wüstenfelde stattfand, äußerte sich eine ehrenamtliche Gemeindevertreterin. Sie gab einen Einblick aus der Sicht der Gemeindeverwaltung. Die in der benachbarten Gemeinde Schwasdorf lebende Dame sagte: „Wir stehen auch vor vollendeten Tatsachen. Wir geben alles, dass sich der Raumentwicklungsplan in dieser Form nicht umsetzt.“ Sie begrüßt die Bildung der Bürgerinitiative und eine mögliche Zusammenarbeit.

Auch Ernst Feldmann, der Bürgermeister von Groß Wüstenfelde, äußerte sich auf Anfrage der Epoch Times ähnlich. Selbst er habe nur grobe Informationen vom Planungsverband Region Rostock erhalten. Vor dem 4. Januar 2024, also dem Datum der Veröffentlichung des Entwurfs, habe Feldmann noch nichts Genaues davon gewusst. Als Gemeindevertreter habe er sich gegen das Windprojekt entschieden. Seine Begründung lautet: „Die Gegenwehr von den betroffenen Bürgern ist zu groß. Schon 50 Prozent unserer Einwohner in der Gemeinde sprachen sich über Unterschriftenaktionen dagegen aus.“

Als Initiatoren hinter dem Projekt nennt Feldmann die SPD- und Grünen-Fraktionen in der Bundesregierung, die Landesregierung und den Planungsverband, die die Agenda der Energiewende durch- und umsetzen. Die Zusage für die Windkraftanlagen sei bereits gegeben, aber es stünden noch einige Prüfungen wie Lärmmessungen aus.

Die Bundesregierung sieht für Mecklenburg-Vorpommern nach dem Wind-an-Land-Gesetz ein Flächenziel von 2,1 Prozent an Windkraft vor, um die EU-weit angestrebte Klimaneutralität zu erreichen.

Mehr Windkraft für Wasserstoffproduktion?

Lieder ist sich sicher, dass zwischen dem Ausbau der Windkraft und dem in der Region geplanten Wasserstoffnetz eine Verbindung besteht. „Da gibt es schon das Werk HH2E in Lubmin. Das macht jetzt schon damit Werbung, dass man dem Gas Wasserstoff beimischen kann.“

Die EU-Kommission in Brüssel gab laut NDR inzwischen auch grünes Licht für mehrere große Wasserstoffprojekte in Mecklenburg-Vorpommern. Demnach darf etwa das Unternehmen Apex aus Teterow mit der Wasserstoffproduktion in Rostock-Laage beginnen. Damit der produzierte Wasserstoff als „grün“ gilt, muss der dafür eingesetzte Strom aus Wind-, Wasser- oder Solarkraftwerken kommen.

Tischlermeisterin Lieder stellt indes die rhetorische Frage, wie effizient das alles sei. „Wie viele Windkraftanlagen bräuchten wir dann im Land, um überhaupt eine relativ deckende, stets grundlastfähige Energieversorgung zu haben?“ Ihr Resümee: „Wir werden es nie schaffen, das mit Wind und Solar komplett zu deckeln. Das geht nicht.“

Das größere Bild

Wenn in einer Region mehrere Windkraftanlagen stehen, kann das auf umliegende Immobilien einen preissenkenden Effekt haben. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 von EconStor sinkt der Gebäudewert von Häusern im Umkreis von einem Kilometer um eine Windkraftanlage um 7,1 Prozent. Und heute gibt es weitaus mehr Windräder als vor fünf Jahren.

Lieder sieht hinter dem Vorhaben einen bewussten Angriff auf den ländlichen Bereich, um künstlich eine Landflucht zu erzeugen. „Ich denke, es ist von der Politik gewollt, dass wir uns mehr in die Städte begeben, dass es hier nicht mehr attraktiv ist zu wohnen“, vermutet die Grundbesitzerin. Dabei erwähnt sie etwa die Ansätze der 15-Minuten-Städte. China mache das vor. „So hat man die Leute gebündelt besser unter Kontrolle. Hier kann sich dann keiner mehr selbst versorgen“, meint sie.

Aufgrund der Situation hat Lieder erst vor wenigen Wochen – zusammen mit ihrer Nachbarin Rechtsanwältin Viviane Fischer – die Bürgerinitiative Gegenwind Mecklenburgische Schweiz ins Leben gerufen. Zusammen wollen sie die Menschen in der Region über die Nachteile von Windkraftanlagen aufklären und sich mit anderen Bürgerinitiativen gegen Windkraft vernetzen.

Lassen sich Immobilien noch verkaufen?

Die Bürgerinitiative von Lieder und Fischer hielt den erwähnten Vortragsabend am 15. Februar. Unter den rund 100 Besuchern waren interessierte Bürger, Mitglieder anderer Bürgerinitiativen in Mecklenburg-Vorpommern sowie Gemeindevertreter. Fischer gab dem Publikum eine Übersicht zum Regionalplan für neue Windkraftanlagen.

Anschließend erwähnte sie mehrere negative Folgen der Windkraft. Sie führte etwa aus, dass laut der EconStor Studie die Preise von deutschen Wohnhäusern in der Nähe von Windkraft – übertragen auf die heutige Zeit und Situation – bereits einen Wertverlust von bis zu 23 Prozent erlitten haben. „Bei älteren Häusern auf dem Land sind die Käufer viel kritischer, als wenn sie jetzt was am Stadtrand kaufen“, erklärte Fischer. Diese würden keinerlei industrielle Konstruktionen auf dem Land akzeptieren.

„Immobilienmakler hingegen ermittelten anhand von Umfragen einen Nachlass von bis zu 40 Prozent – in Extremlagen waren die Häuser teilweise trotzdem unverkäuflich“, so Fischer.

Auch Lieder ergriff das Wort. Sie fragte ins Publikum: „Was machen wir jetzt?“ Sie versuchte, die Zuhörer zum Handeln zu bewegen. „Als Erstes kann jeder mit den Gemeindevertretern Kontakt aufnehmen. Bürgermeister können sich vernetzen“, schlug sie vor.

Viele Wege des Widerstands

Dann trat Joachim Knauder vor das Publikum. Er ist von der Bürgerinitiative Recknitz – einige Kilometer nördlich von Groß Wüstenfelde. Er berichtet, wie er und seine Mitstreiter sich seit nunmehr 18 Jahren erfolgreich gegen den Bau von Windkraftanlagen wehren. „Bis jetzt stehen die Dinger immer noch nicht“, verkündet Knauder stolz.

Zu Beginn, im Jahr 2006, hatte seine Bürgerinitiative eine Unterschriftenaktion gestartet, um die Menschen über die Situation aufzuklären. Da hinter dem Windkraftprojekt eine illegale Genehmigung stand, laut Knauder, konnten sie das Vorhaben schon bald stoppen. In den Folgejahren half der Bürgerinitiative auch, dass der Raum Recknitz ein Naturschutzgebiet geworden ist. Das konnten die Bürger oft als Argument vorbringen.

Zudem bestätigte er, dass die Entscheidungsträger dieser Windprojekte teils „geheime Versammlungen“ abhalten. Er habe herausgefunden, dass im Planungsverband Regierungsvertreter, Behörden und Immobilienverbände sind.

Knauders Initiative hat über die ganzen Jahre Widerstand geleistet. „Wenn etwas Neues bekannt wurde, haben wir alles angeschrieben, was man an politischen Institutionen anschreiben kann. Wir haben immer sofort reagiert. Wir haben den Planungsverband angeschrieben. Eine Bürgerinitiative muss da bestimmte Termine einhalten.“

Aber auch ohne diese lokale Erfolgsmeldung aus Sicht von Windkraftgegnern zeigen sich Lieder und Fischer davon überzeugt, dass es bei ihnen zum Bau der geplanten Wolkenkratzer nicht kommen wird. Wie die Epoch Times erfuhr, hat die Gemeinde bereits zwei der geplanten neuen Windkraftanlagen abgelehnt. Es geht darum, „Zeit zu gewinnen“, sagt Fischer. Wenn der Widerstand nur groß genug ist, werde das den Initiatoren irgendwann zu anstrengend und sie würden sich eine andere Region für ihr Projekt suchen.

Brummende Wolkenkratzer

Epoch Times schaffte sich auch einen Eindruck vor Ort von den bestehenden Windkraftanlagen: Nieselregen, schlammiger Boden. Doch das soll kein Hindernis sein. Am Grund weht ein mäßiger, kaum wahrnehmbarer Wind. Weiter oben weht er stärker. Das ist an der Drehung der Rotorblätter zu erkennen. Rund sieben Sekunden benötigen die Rotorblätter für eine vollständige Umdrehung.

Die Stahltürme erstrecken sich geschätzte 150 Meter gen Himmel. Die Rotorblätter erreichen wohl nochmals 50 Meter. Somit können diese Bauwerke definitiv als Wolkenkratzer bezeichnet werden.

Ein leichtes, stetes Brummen ist zu hören. Nicht wahrzunehmen ist der Infraschall, den diese Türme aussenden sollen. Einige Fachleute haben vor gesundheitlichen Schäden gewarnt. Das Umweltbundesamt sieht hierin allerdings keinen Grund zur Sorge.

Windkraft bleibt ein umstrittenes Thema.