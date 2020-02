Coronavirus-Newsticker: Fünf Sachsen unter Quarantäne – WHO in Wuhan

Seit mehr als elf Wochen grassiert das Coronavirus und verbreitet die neue Lungenkrankheit Covid-19. Zuerst trat das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember auf. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwickelungen hier im Newsticker. Montag, den 24. Februar 8:35 Uhr: WHO-Experten erstmals seit Virusausbruch in Wuhan Erstmals seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China haben Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die schwer betroffene Millionenmetropole Wuhan besucht. Eine von der WHO angeführte internationale Expertengruppe habe zwei Krankenhäuser besichtigt, teilte die Nationale Gesundheitskommission in China am Montag mit. Eine der Kliniken sei provisorisch in einem Sportzentrum eingerichtet worden. Der Besuch der WHO in Wuhan war der erste seit Ausbruch des Virus Ende vergangenen Jahres, über den die chinesischen Behörden berichteten. Die Expertengruppe traf demnach auch den Chef der chinesischen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, und andere Verantwortliche des Seuchenschutzes der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt. Die WHO-Vertreter waren den Angaben zufolge vor mehr als einer Woche in China eingetroffen, um der Volksrepublik bei der Erforschung des Virus zur Seite zu stehen. Die Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan gilt als Ausgangspunkt der Epidemie. Sie wurde vor einem Monat von den Behörden weitgehend abgeriegelt, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Inzwischen wurden die drakonischen Reisebeschränkungen dort etwas gelockert. 7:48 Uhr: Fünf Sachsen unter Quarantäne Laut Gesundheitsamt Sachsen stehen fünf Sachsen – zwei aus Dresden, drei aus dem Kreis Meißen – unter Quarantäne und dürfen ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen. Sie waren Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff „Westerdam“. Bislang gab es in Sachsen einen konkreten Coronavirus-Verdachtsfall. Dazu teilte das Ministerium mit: „Eine Frau aus dem Erzgebirgskreis war an einem Atemwegsinfekt erkrankt und hatte zuvor flüchtigen Kontakt zu einem bestätigten Fall in Bayern gehabt.“ Die Untersuchungen ergaben, dass „eine Infektion mit dem Coronavirus definitiv ausgeschlossen“ konnte. Mehr dazu: Verzweifelte Suche nach in Kambodscha an Land gegangenen „Westerdam“-Passagieren

7:42 Uhr: Wuhan lockert Reisebeschränkungen

Einen Monat nach der Verhängung drakonischer Reisebeschränkungen wegen des neuartigen Coronavirus für die chinesische Millionenmetropole Wuhan haben die Behörden die Restriktionen etwas gelockert. Menschen ohne Wohnsitz in der Stadt dürfen nun von dort unter bestimmten Voraussetzungen fortreisen, wie die Behörden am Montag mitteilten. Diese Voraussetzungen sind, dass sie keine möglichen Symptome der Infektionskrankheit zeigen und keinen Kontakt zu Coronavirus-Patienten hatten.

Auch Menschen, die zwingende Gründe für ein Verlassen der Stadt nachweisen, können den Angaben zufolge eine Ausreisegenehmigung erhalten. Zu diesen Gründen gehört etwa, dass sie auf die medizinische Behandlung anderer Krankheiten außerhalb von Wuhan angewiesen sind. Alle Ausreisewilligen bedürfen einer behördlichen Genehmigung. Sie müssen sich zudem an ihren chinesischen Zielorten bei den dortigen Behörden registrieren und zwei Wochen lang auf ihren Gesundheitszustand überwachen lassen.

Die Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan, die als Ausgangspunkt der Epidemie gilt, war am 23. Januar von den Behörden weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt worden. Zahlreiche ausländische Staatsbürger wurden aber seitdem von dort in Sonderflügen in ihre Heimatländer zurückgebracht.

Hintergrundbericht: Coronavirus: Zehntausende aus dem Epizentrum der Epidemie in andere Städte geflohen

7:07 Uhr: Sperre des Zugverkehrs über den Brenner aufgehoben Der wegen Coronavirus-Verdachtsfällen vorübergehend von Österreich verhängte Stopp des Zugverkehrs über den Brenner von und nach Italien ist nach einigen Stunden wieder aufgehoben worden. Der Alarm sei vorbei, die zwei auf das Virus untersuchten Fahrgäste eines Zugs aus Italien seien negativ getestet worden, teilte der österreichische Innenminister Karl Nehammer in der Nacht zum Montag mit. Mehr dazu: Coronavirus-Verdacht: Zwangsstopp für zwei Züge am Brenner aufgehoben Sonntag, den 23. Februar 23:15 Uhr: Österreich stoppt Zug in Richtung München und Zugverkehr aus Italien Österreich hat am Sonntag den gesamten Zugverkehr aus Italien wegen Sorge um Ansteckungen mit dem Coronavirus unterbrochen. „Derzeit sind Zugfahrten über den Brenner nicht möglich“, teilte die Österreichische Bahn am Abend mit. Bei zwei aus Italien kommenden Zuginsassen waren Infektionssymptome aufgetreten. Die ÖBB hatte kurzerhand das Innenministerium kontaktiert, durch die schnelle Reaktion konnte der zuständige Bezirkshauptmann die Einreise per Bescheid verhindern, erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). APA berichtete unter Berufung auf die Polizei, der Zug sei am Sonntagnachmittag in Venedig abgefahren und habe in Verona gehalten, nachdem zwei deutsche Fahrgäste mit Fiebersymptomen und starkem Husten aufgefallen waren. Die beiden Frauen seien daraufhin in einem Krankenhaus in Verona auf das Coronavirus untersucht worden, der Test sei jedoch negativ gewesen. Der Zug fuhr daraufhin weiter, wurde jedoch am Brenner erneut gestoppt. Wie italienische Behörden am Sonntagabend bestätigten, warteten die rund 300 Passagiere – zum Großteil Österreicher und Deutsche – zunächst am Brenner auf die Weiterreise. Der Eurocity 86 fährt planmäßig von Venedig bis nach München. Von der darauf folgenden Einstellung des Zugverkehrs am Sonntagabend sind auch der EC1288, der REX1828 sowie der Express Nizza-Moskau D408 betroffen. Die Züge EC86 und EC1288 standen demnach zunächst weiter am Bahnhof Brenner. Hintergrundbericht: Plötzlich Geisterstadt – Codogno im Griff des Virus aus China 17:55 Uhr: Italien meldet dritten Todesfall In Italien ist eine dritte mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Person gestorben. Es handele sich um eine Frau, die in einem Krankenhaus in der Stadt Cremona in der Lombardei untergebracht war, berichten mehrere italienische Medien am Sonntagabend übereinstimmend unter Berufung auf Behördenangaben. Zuvor war die Zahl der in Italien mit dem Coronavirus infizierten Patienten auf 150 gestiegen. Mehrere Ortschaften wurden abgeriegelt, immer mehr Menschen in Italien tragen Mundschutz, auch Hamsterkäufe wurden beobachtet. 15:42 Uhr: Nachbarländer von Iran machen Grenzen dicht Wegen der Ausbreitung der neuartigen Lungenseuche Covid-19 im Iran haben mehrere Staaten Schutzmaßnahmen wie Grenzschließungen und Einreiseverbote verfügt. „Wir haben nach einem Anstieg der Fallzahlen im Iran beschlossen, unsere Landgrenze (zum Iran) zu schließen“, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag. Diese vorübergehende Maßnahme sei nach einem Austausch mit den iranischen Behörden angeordnet worden. Mehr dazu: Coronavirus-Epidemie im Iran: Nachbarländer machen Grenze dicht

15:15 Uhr: Virus durchkreuzt Mailänder Fashion Week Das neue Coronavirus hat auch die Mailänder Fashion Week erreicht. Nachdem Italien den ersten große Covid-19-Ausbruch in Europa gemeldet hat, erklärte die italienische Modekammer als Veranstalterin der Fashion Week am Sonntag, allen Anweisungen der zuständigen Institutionen zu folgen. Mehr dazu: Coronavirus bringt Mailänder Fashion Week ins Wanken 14:50 Uhr: Südkorea verhängt höchste Seuchen-Alarmstufe Der südkoreanische Staatschef Moon Jae In hat wegen des Virus die höchste Seuchen-Alarmstufe verhängt. Die Zahl der Neuinfizierten stieg dort um 123 auf 556. Südkorea ist damit das Land mit der höchsten Fallzahl nach China. Die Zahl der Todesopfer stieg auf vier. Hintergrundbericht – Joshua Wong: Taiwan soll wegen Coronavirus wieder in WHO aufgenommen werden – China sperrt sich 14:48 Uhr: Anzahl der Infizierten im Iran steigt auf 43 – Acht Tote Im Iran stieg die Zahl der Infizierten auf 43; acht von ihnen starben laut Gesundheitsministerium. Die meisten Infektionen gingen offenbar von der Stadt Kom aus, die ein Zentrum für islamische Studien und beliebtes Touristenziel ist.