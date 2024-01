Nicht nur für die Schönheit: Fünf Lebensmittel für Frauen

So wie jeder Mensch seine ganz individuelle Persönlichkeit hat, so hat auch jeder seine individuelle Körperkonstitution. Und so wie wir nicht mit allen Menschen auf die gleiche Art und Weise kommunizieren können, so können wir unseren Körper auch nicht auf die gleiche Art und Weise mit denselben Nahrungsmitteln versorgen. Aus diesem Grund werden hier fünf Lebensmittel vorgestellt, die in der Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) speziell für Frauen empfohlen werden und die sich seit Tausenden Jahren bewährt haben.

Yamswurzel

Die chinesische Yamswurzel, auch bekannt als Dioscorea opposita, gilt als Wundernahrung. Die gängigsten Zubereitungsarten sind unter Rühren gebratene dicke Yams-Scheiben und Yams-Eintopf. In der TCM wird der chinesischen wilden Yamswurzel ein großer gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben, da sie Nieren und Milz reinigt.

Laut der TCM wird in den Nieren die Lebensessenz gespeichert und ist als „Wurzel des Lebens“ oder „Wurzel des vorgeburtlichen Qi“ für die Gene und Fruchtbarkeit zuständig. Als „Quelle des nachgeburtlichen Qi“ sind Milz und Magen hingegen für die erworbene Grundlage, also für die Verdauung und Aufnahme der Nahrungsessenz zuständig. Beide stellen laut chinesischer Kräuterheilkunde somit die Hauptquelle für die Ernährung des Körpers dar.

Zu den gesundheitlichen Vorteilen der chinesischen Yamswurzel zählen:

stärkt die Milz und den Magen, um die Verdauung zu fördern

nährt die Nieren und bereichert die Essenz

unterstützt die Lunge durch Stoppen des Hustens

senkt den Blutzucker

fördert die Langlebigkeit

verhindert Leberkoma

hilft, die Stimmung zu beruhigen und reguliert den Schlaf

heilt Qi-Blut-Mangel und Magenschmerzen

Ingwer

Ingwer ist ein weitverbreitetes Gewürz in unserer Küche und verleiht unseren Gerichten durch seine Schärfe und sein Aroma einen einzigartigen Geschmack. Neben der Verwendung in der Küche hat Ingwer zudem eine lange Geschichte und breite Anwendung in der Kräutermedizin. Schon vor Tausenden Jahren verwendeten alte indische und chinesische Ärzte Ingwer als Heilpflanze.

Nach der TCM ist die Knolle gut für das Kreislaufsystem und hilft, Yin und Yang im Körper auszugleichen. Zu seinen heilsamen Wirkungen gehören die „Wiederherstellung von zerstörtem Yang“ und die „Vertreibung von Kälte“. Durch die Erwärmung des Magens und das Auffüllen der Yang-Energie und des Qi der Milz kann Ingwer die Verdauung unterstützen, Übelkeit verhindern und Magenkrämpfe aufgrund von Kälte lindern.

Viele Kräuterärzte empfehlen Ingwer als unverzichtbares Nahrungsmittel für Frauen. Auch die moderne Forschung zeigt, dass Ingwer die Symptome des prämenstruellen Syndroms (PMS), Dysmenorrhöe und die morgendliche Übelkeit oder Brechreiz bei schwangeren Frauen lindern kann. Für frisch gebackene Mütter kann das Trinken von Tee mit altem Ingwer den Körper erwärmen und die Ausscheidung von Restblut aus der Gebärmutter beschleunigen.

Unter den gesundheitlichen Vorteilen von Ingwer sind:

wirkt entzündungshemmend, krebshemmend und antioxidativ

nährt die Milz und den Magen, fördert die Verdauung und lindert Übelkeit

lindert Regelschmerzen und PMS-Symptome

lindert Migräne

senkt den Blutzucker und den Cholesterinspiegel

lindert Asthma

stärkt das Immunsystem

Goji-Beeren

Goji-Beeren oder Wolfsbeeren (Lycium barbarum) sind reich an Nährstoffen. In Tibet werden sie seit Tausenden Jahren zur Behandlung von Nierenproblemen, Lebererkrankungen, Augenproblemen, Depressionen, Diabetes und Tuberkulose eingesetzt. Die Traditionelle Chinesische Medizin glaubt, dass Goji-Beeren Nieren, Leber und Augen kräftigen können. So ist Chrysanthementee mit Goji-Beeren in China ein beliebtes Getränk, das wunde und müde Augen lindert und erfrischt.

Mit ihrem leicht süß-säuerlichem Geschmack sind Goji-Beeren angenehmer als viele andere gesunde Lebensmittel. Neben ihrer ansprechenden Farbe und ihrem Geschmack zeichnen sich die Beeren durch einen hohen Gehalt an Antioxidantien aus, insbesondere Zeaxanthin. Dieses spielt laut einer Studie der Harvard Medical School eine wichtige Rolle beim Schutz der Netzhaut des Auges.

In einer 2008 veröffentlichten Studie erfuhren Teilnehmer, die 14 Tage lang täglich Goji-Beeren verzehrten, signifikante Verbesserungen des subjektiven allgemeinen Wohlbefindens und der neurologischen/psychologischen Leistungsfähigkeit sowie der Magen-Darm-Funktionen. Über ähnliche Ergebnisse berichteten auch andere Forscher in neueren Studien.

Zu den Vorteilen der Goji-Beeren gehören:

Verbesserung der Sehkraft

Anti-Aging und Entzündungshemmung

stärkt das Immunsystem und bekämpft Krebs

Entgiftung der Leber

nährt das Fortpflanzungs- und Verdauungssystem

senkt den Blutzucker und den Blutdruck

verbessert die Schlafqualität, vermindert die Müdigkeit und hilft beim Abnehmen

steigert Energie und Stimmung

Allerdings sollten nicht zu viele Goji-Beeren verzehrt werden, denn „Je mehr, desto besser“ trifft bei ihnen nicht zu. Die Portionen sollten 20 bis 30 Gramm am Tag nicht überschreiten. Der Verzehr von zu vielen Beeren kann zu Durchfall führen. Personen mit einer Erkältung sollten keine Gojis essen.

Schwarze Sesamkörner

Schwarze Sesamsamen sind eine ausgezeichnete Quelle für Mineralien wie Kalzium, Kupfer, Mangan, Eisen, Zink, Magnesium, Phosphor und Selen. Außerdem enthalten sie alle essenziellen Aminosäuren.

Das in schwarzen Sesamsamen enthaltene Kupfer kann Schmerzen und Schwellungen im Zusammenhang mit rheumatoider Arthritis lindern. Magnesium ist unter anderem wichtig für die Muskelkontraktion, die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Magnesium kann zudem Migräne vorbeugen. Kalzium spielt wiederum eine große Rolle bei der Bildung von Knochen und Zähnen. Beide Stoffe sind wichtig für die Regulierung des Blutdrucks.

Schwarze Sesamsamen sind darüber hinaus reich an B-Vitaminen, Vitamin E und Ballaststoffen. Ein Mangel an B-Vitaminen und Eisen kann zu Hörverlust und vorzeitigem Ergrauen der Haare führen. Das in Sesamsamen enthaltene Vitamin-E verzögert den Alterungsprozess und pflegt die Haut. Die beiden einzigartigen Verbindungen in Sesamsamen – Sesamin und Sesamolin – können nachweislich den Cholesterinspiegel senken. Sesamin kann auch die Leber vor oxidativen Schäden schützen.

In der TCM gilt schwarzer Sesam als Energielieferant, der das Gehirn nährt, die Haarfarbe wiederherstellt, die Atemwege beruhigt und die Haut befeuchtet.

Einige positive Eigenschaften von schwarzem Sesam sind:

Anti-Aging-Effekt

nährt die Haut und die Knochen

verbessert die kardiovaskuläre Gesundheit

senkt den Blutdruck und den Cholesterinspiegel

unterstützt die Vorbeugung von Dickdarmkrebs

unterstützt die Gesundheit der Atemwege

Wiederherstellung eines normalen Schlafverhaltens bei Frauen in den Wechseljahren

Pilze im Allgemeinen …

Pilze enthalten einige der wirksamsten natürlichen Wirkstoffe, die es auf der Welt gibt. Laut Paul Stamets – einem renommierten Mykologen – gibt es 140.000 Arten von Pilzen, doch die Wissenschaft ist nur mit etwa zehn Prozent davon vertraut. Etwa 100 Pilzarten werden derzeit auf ihren gesundheitlichen Nutzen hin untersucht, wobei sich ein halbes Dutzend durch ihre bemerkenswerte Fähigkeit zur Stärkung des Immunsystems auszeichnet.

Da Pilze alles, in dem sie wachsen, absorbieren und konzentrieren, ist es wichtig zu wissen, wo sie angebaut wurden, denn einige Pilze sind dafür bekannt, dass sie hohe Konzentrationen von Schwermetallen sowie Luft- und Wasserschadstoffen enthalten.

Zur Verteidigung gegen eine bakterielle Invasion haben Pilze starke Antibiotika entwickelt, die auch für den Menschen wirksam sind. Penicillin, Streptomycin und Tetracyclin stammen alle aus Pilzextrakten. Der Tremella-Pilz ist nur ein Beispiel dafür, wie Pilze zur eigenen Gesundheit beitragen können.

… Tremella-Pilz im Speziellen

Der Tremella-Pilz (Tremella fuciformis), der auch als Silberohrpilz bekannt ist, wird in Asien als Qi- und Immun-Tonikum verwendet. In der Traditionellen Chinesischen Medizin werden Tremella-Pilze hochgeschätzt und als jugendliches Hauttonikum für einen gesünderen Teint verwendet.

Die kaiserliche Konkubine Yang Guifei (719 – 756) gilt als die schönste Frau der chinesischen Geschichte. Als sie gefragt wurde, was ihr Geheimnis für ihre Schönheit sei, antwortete sie: „Tremella-Pilz“.

In der TCM wird der Pilz auch in Hustensäften zur Behandlung von chronischer Luftröhrenentzündung und anderen Hustenbeschwerden verwendet. Tremella-Pilze enthalten über 70 Prozent Ballaststoffe und sind reich an Vitamin-D.

Moderne Forschungen haben ergeben, dass der Tremella-Heilpilz nützlich ist für:

Antitumormittel

Senkung des Blutzuckerspiegels

Senkung des Cholesterinspiegels

Schutz vor Strahlung

Erhöhung des Gehalts an Antioxidantien im Körper

Stärkung des Immunsystems

Studien haben zudem gezeigt, dass der Tremella-Pilz reich an Proteinen, Kohlenhydraten, Fett und Rohfasern ist, eine Vielzahl von Salzen und Vitaminen enthält und 18 verschiedene Aminosäuren aufweist. Laut TCM nährt der Tremella-Pilz die Lunge, den Magen und die Nieren, stärkt die Knochen, hilft, das Idealgewicht zu halten und sorgt für eine glatte Haut.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf nspirement.de unter dem Titel: „Traditionelle Chinesische Medizin: 5 Nahrungsmittel für die Frau“ (redaktionelle Bearbeitung ger)