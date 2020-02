Coronavirus-Newsticker: Schweiz verbietet Großveranstaltungen – Infizierter aus NRW besuchte Freizeit-Resort in Brandenburg

In Südkorea gibt es damit weiterhin mit Abstand die meisten Infektionsfälle außerhalb Chinas. Das Land hat ein hoch entwickeltes Gesundheitssystem, dessen Statistiken als sehr verlässlich gelten. In Italien sind nach offiziellen Zahlen bereits mehr Menschen verstorben, nämlich 17. Dort wurden bisher 655 Infizierte gemeldet.

In Südkorea weitet sich die Coronavirus-Epidemie weiter stark aus. Die zuständige Gesundheitsbehörde gab am Freitag 315 Neuinfektionen bekannt. In den vergangenen 24 Stunden infizierten sich den Angaben zufolge insgesamt 571 Menschen mit dem Erreger. Die Gesamtzahl bestätigter Ansteckungsfälle stieg damit auf 2337, die Zahl der Toten liegt bei 13.

Ein Corona-Infizierter aus dem Kreis Heinsberg hielt sich letzte Woche für mehrere Tage im „Tropical Islands“, einem Freizeit-Resort in Brandenburg auf. Das lokale Gesundheitsamt leitet derzeit Schutzmaßnahmen ein. Der Mann sei laut Pressemitteilung mit seiner fünfköpfigen Familie als Bade- und Urlaubsgast in der Zeit vom 20. bis zum 23. Februar 2020 in dem Krausnicker Indoor-Wasserpark gewesen. Nach seiner Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen sei der leicht Erkrankte positiv auf den Virus getestet worden.

Der Betroffene aus dem Rhein-Neckar-Kreis war bis vor wenigen Tagen im Skiurlaub im italienischen Südtirol und begab sich nach Angaben des Ministeriums am Donnerstag mit „leichten Symptomen“ in die Universitätsklinik in Heidelberg. Dort wurde er getestet und kam in Quarantäne.

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Patienten in Baden-Württemberg ist auf zehn gestiegen. Wie das Sozialministerium in Stuttgart am Freitag mitteilte, wurden zwei Männer im Landkreis Ludwigsburg und im Rhein-Neckar-Kreis positiv auf den Erreger getestet. Seit Donnerstag wurden in Deutschland 27 neue Coronavirusfälle gemeldet. Damit erhöhte sich die Zahl laut RKI bis Freitagvormittag auf insgesamt 53 Fälle. Bislang sei nur in einem Fall ein schwerer Krankheitsverlauf bekannt.

Bevor eine solch drastische Maßnahme ergriffen werde, könne man noch Schulen und Kindergärten schließen, Publikumsverkehr in den Verwaltungen reduzieren und Veranstaltungen absagen. „Die Abriegelung von Städten, die da teilweise diskutiert wird: Wir sind nicht in China. Wir leben hier auch anders als in China, und wir haben natürlich auch ein anderes Gesundheitssystem“, sagte er in einem phoenix-Interview. Angesichts Ängsten rate er zu mehr Aufklärung: „Ich glaube, ein Schwerpunkt ist die Aufklärung von Menschen und die Vermeidung von Panik.“

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz ist auf 15 gestiegen, und mehr als 100 Menschen befinden sich in Quarantäne, sagte Regierungsminister Alain Berset. Als sich der Ausbruch ausbreitete, hat der Kanton Basel-Stadt am Donnerstag (27. Februar) eine Reihe von Kindern in eine zweiwöchige Quarantäne gesteckt, nachdem eine ihrer Betreuerinnen positiv auf das Virus getestet wurde.

„Grossanlässe mit mehr als 1’000 Personen sollen verboten werden. Das Verbot tritt sofort in Kraft und gilt mindestens bis zum 15. März.“ Das Verbot betraf den Genfer Autosalon, der bereits Tage vor seiner Eröffnung nächste Woche abgesagt wurde. Länder auf drei Kontinenten meldeten am Freitag ihre ersten Fälle des Coronavirus, als sich die Welt auf eine Pandemie vorbereitete.

Die Schweiz hat am Freitag (28. Februar) Großveranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 1.000 Personen verboten, um die Verbreitung des neuen Coronavirus zu bekämpfen. „Angesichts der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus hat der Bundesrat die Situation in der Schweiz als ’speziell‘ im Sinne des Epidemiengesetzes eingestuft“, sagte das Kabinett nach einer Sitzung.

Der Virologe Christian Drosten sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“: „Wir werden in den nächsten Tagen sehen, dass neue Fälle und kleine Fallgruppen wie die Pilze aus dem Boden schießen werden.“ Deutschland werde in Europa eines der Länder mit den höchsten Fallzahlen sein, „weil unsere Bevölkerung sehr reisefreudig ist“.

Die Bundesregierung suche nach Lösungen, um im Kampf gegen das Coronavirus Schutzausrüstung etwa für medizinisches Personal verfügbar zu halten. „Wir müssen uns auf eine Knappheit in dem Bereich einstellen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“.

Alle Kinder und Eltern, die engen Kontakt mit dem Mitarbeiter hatten, gehen demnach nun 14 Tage in Quarantäne – je nach Gesundheitszustand im UKE oder zu Hause. Auch andere Mitarbeiter gehen in eine häusliche Isolation. Auf der betroffenen Station sollen vorerst keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden.

In Hessen ist am Donnerstagabend ein erster Coronavirus-Fall bestätigt worden. Das Virus ist im Lahn-Dill-Kreis nachgewiesen worden, teilte der Landkreis mit. Am Freitag um 10.00 Uhr wollen Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster in einer Pressekonferenz informieren. „Maybrit Illner“

Allein in Nordrhein-Westfalen kamen am Donnerstag 14 neue Fälle dazu, außerdem wurden vier weitere Infektionen in Baden-Württemberg sowie jeweils ein neuer Fall in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern gemeldet. Damit sind es aktuell 30 Corona-Infizierte.

Im Kreis Heinsberg seien am Abend 14 neue Infektionen bestätigt worden, teilten das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium und der Kreis Heinsberg mit. Damit stieg die Zahl der Infektionsfälle in Heinsberg auf 20. Alle neu diagnostizierten Patienten seien in häusliche Quarantäne entlassen worden, hieß es weiter. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus sei nicht notwendig. Fast alle Betroffenen wohnten in der Gemeinde Gangelt, einer in der Region Aachen.

Das baden-württembergische Sozialministerium meldete am Abend vier weitere Fälle in dem Bundesland. Drei von ihnen hatten demnach zuvor bei einem Geschäftstreffen in München Kontakt zu einem italienischen Teilnehmer, der anschließend in Italien positiv getestet wurde.

„Jetzt wirkt Frau Merkel seltsam untätig.“ Die Gesundheit von Millionen Menschen in Deutschland brauche eine kluge, koordinierte Politik von Bund und Ländern. Das gehe weit über reine Gesundheitspolitik hinaus, so Theurer.

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, das Krisenmanagement gegen das Coronavirus an sich zu ziehen. „Frau Merkel muss die Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie zur Chefsache machen“, sagte Theurer der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe). Bei den Hochwassern oder der Finanzmarktkrise habe das Kanzleramt die Zügel in der Hand gehabt.

Die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie in Italien ist auf 14 gestiegen. Seit Mittwoch seien zwei weitere Infizierte gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Donnerstag mit. Die Zahl der Infektionen stieg unterdessen weiter stark an. Nach 400 Fällen am Mittwochabend gibt es nun 528 registrierte Fälle.

In Japan sollen die Schulen wegen der Coronavirus-Epidemie für mehrere Wochen geschlossen bleiben. Für die Regierung stehe die Gesundheit und Sicherheit der Kinder an erster Stelle, sagte Ministerpräsident Shinzo Abe am Donnerstag in Tokio. Er forderte deshalb alle Schulen des Landes auf, vom 2. März bis zu den Ende März beginnenden Frühjahrsferien zu schließen.

Alle 14 in Bayern behandelten Coronavirus-Patienten sind genesen, hieß es am Donnerstag. Mittlerweile sei auch der letzte Fall aus der München-Klinik Schwabing entlassen worden, teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit. Bis zum Nachmittag habe es keine neuen bestätigten Coronavirus-Fälle im Freistaat gegeben.

15:30 Uhr: Zwei neue Corona-Fälle in Wien – Drei in der Schweiz – beide Länder insgesamt Vier

Das neuartige Coronavirus hat auch Wien erreicht: Bei zwei Männern sei der Erreger nachgewiesen worden, gaben die Gesundheitsbehörden am Donnerstag in Österreichs Hauptstadt bekannt. Der 72-Jährige, bei dem die Infektion zuerst bestätigt wurde, lag bereits seit zehn Tagen mit klassischen Grippe-Symptomen im Krankenhaus Rudolfstiftung, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf den Gesundheitsstadtrat berichtete. Am Donnerstag sei er in das Kaiser-Franz-Josef-Krankenhaus verlegt worden. Dort sei bei einem Routinetest die Coronavirus-Infektion festgestellt worden, berichtete APA.

Drei Krankenhausabteilungen seien in der Folge gesperrt, die Krankenhausmitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt worden. Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien sei nun damit beschäftigt, „alle Kontakte des Mannes“ ausfindig zu machen. „Wir haben in der uns überschaubaren Gruppe keinen einzigen Krankheitsfall feststellen können“, sagte der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV), Michael Binder, laut APA. Insgesamt gibt es in Österreich vier nachgewiesen Coronavirus-Fälle.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz ist ebenfalls auf vier gestiegen, so die Gesundheitsbehörde des Landes am Donnerstag (27. Februar). Im westlichen Kanton Genf wurde eine Person positiv auf das Virus getestet, ein 28-jähriger Mathematiker, der kürzlich nach Mailand gereist war. Er wurde im Genfer Universitätsspital isoliert.

Die Behörden bestätigten auch, dass ein Ehepaar im südöstlichen Alpenkanton Graubünden mit dem Virus infiziert ist. „Alle drei Patienten sind im Krankenhaus isoliert. Ihr Zustand ist gut“, sagte das Bundesamt für Gesundheit. Der erste bestätigte Fall in der Schweiz wurde im Kanton Tessin, der an Norditalien grenzt, festgestellt, wo sich in der Lombardei das Epizentrum eines Ausbruchs befindet.

14:30 Uhr: Zahl der Coronavirus-Toten im Iran steigt auf 26 – Irak kündigt umfassende Maßnahmen an

Im Iran ist die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie nach offiziellen Angaben auf 26 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Teheran am Donnerstag mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden sieben weitere Todesfälle gemeldet. Zudem seien 106 neue Ansteckungsfälle festgestellt worden, sagte der Ministeriumssprecher Kianusch Dschahanpur. Damit seien mittlerweile 245 Menschen infiziert. Sollten die offiziellen Zahlen zutreffen, wäre die Sterblichkeitsrate im Iran extrem hoch. Befürchtet wird daher eine hohe Dunkelziffer an Ansteckungen.

Am Mittwoch hatten die iranischen Behörden Reisebeschränkungen, sowie Zugangsbeschränkung zu wichtigen schiitischen Pilgerstätten erlassen. Schulen und Universitäten in den betroffenen Gebieten sollen länger geschlossen bleiben, zudem soll es in den Moscheen in dieser Woche keine Freitagsgebete geben, wie Gesundheitsminister Said Namaki ankündigte.

Irans Nachbarland Irak gab unterdessen den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in der Hauptstadt Bagdad bekannt. Damit gibt es im Irak nun sechs bestätigte Infektionen.

Die irakische Regierung hatte am Mittwochabend umfassende Maßnahmen verkündet, um eine weitere Ausbreitung des Erregers zu verhindern. Schulen, Universitäten, Cafés, Kinos und andere öffentliche Orte sollen bis zum 7. März geschlossen bleiben. Reisen in oder aus betroffenen Ländern wie China, Iran, Japan, Südkorea, Thailand, Singapur, Italien, Kuwait und Bahrain sind vorerst untersagt. Zuvor hatte der Irak bereits Einreisesperren für Ausländer aus dem Iran und China verhängt.

13:39 Uhr: Chinesisches Regime bestraft Beamte für die Meldung abweichender Daten über Infektionen

Fünf leitende Beamte der Stadt Jingmen in der Provinz Hubei, dem Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs, wurden am 26. Februar von den Provinzbehörden bestraft, nachdem die Stadt „-107“ neue Diagnosen von COVID-19-Patienten gemeldet hatte.

Die staatliche chinesische Medienagentur Xinhua berichtete, dass am 26. Februar die Hubei-Kommission für Disziplinarinspektion, die Anti-Korruptions-Aufsichtsbehörde der Kommunistischen Partei Chinas, fünf Beamte aus Jingmen bestraft hat, weil sie am 19. Februar „verwirrende Daten“ gemeldet hatten.

13:25 Uhr: Mindestens 230 Messeveranstaltungen wegen Coronavirus verschoben

Mindestens 230 Messeveranstaltungen sind weltweit bislang wegen der Coronavirus-Krise verschoben oder abgesagt worden. Das berichtet die DFV-Mediengruppe, die zahlreiche Fachzeitschriften herausgibt. In Deutschland gehören zu den betroffenen Veranstaltungen bislang die „Asia Apparel Expo“ in Berlin, eine Sourcing-Messe für Bekleidung, die „Light + Building“ in Frankfurt am Main, eine Messe für Licht und Gebäudetechnik, und die Internationale Eisenwarenmesse in Köln.

13:00 Uhr: Coronavirus erreicht Norwegen

Die norwegische Gesundheitsbehörde (FHI) bestätigte heute, dass eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Person zeigt keine Coronavirus-Symptome. Nach der Rückkehr aus der Krisenregion Chinas wurden Tests vorgenommen. Die Analyse der heute durchgeführten Tests ergab ein schwach positives Ergebnis, aber eine frühere Analyse war negativ, so die Leiterin derAbteilung für Infektionsschutz des Gesundheitsministeriums, Linie Vold.

12:20 Uhr: Innen- und Gesundheitsministerium richten Corona-Krisenstab ein

Die Bundesregierung hat angekündigt einen gemeinsamen Krisenstab des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) und weiterer beteiligter Ressorts einzurichten. Dieser soll „die regelmäßigen Arbeitsstrukturen festigen und die Krisenvorsorge in Deutschland weiter stärken“.

Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden in Kürze über weitere Schritte informieren.

11:58 Uhr: Iranische Staatsmedien vermelden drei weitere Tote durch Coronavirus-Epidemie

Im Iran haben die Staatsmedien drei weitere Todesfälle durch das neuartige Coronavirus vermeldet. Die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 22, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag berichtete. Irna veröffentlichte eine Karte zur Ausbreitung der Covid-19-Epidemie im Iran, derzufolge mittlerweile 141 Menschen mit dem Erreger der Lungenkrankheit infiziert sind. Sollten die offiziellen Zahlen zutreffen, wäre die Sterblichkeitsrate im Iran extrem hoch. Befürchtet wird daher eine hohe Dunkelziffer an Ansteckungen.

11:24 Uhr: Zwei weitere Coronavirus-Fälle in Großbritannien

In Großbritannien werden zwei weitere Coronavirus-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Die beiden Patienten hatten sich auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa und in Italien mit dem Erreger angesteckt, wie die britischen Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten. Sie werden demnach in Infektionsstationen in Krankenhäusern in London und Liverpool behandelt.

Mit den beiden neuen Fällen gibt es in Großbritannien nun 15 bestätigte Infektionen mit Covid-19. Auf Teneriffa ist ein ganzes Hotel von der Epidemie betroffen: Hunderte Gäste des Vier-Sterne-Hotel „H10 Costa Adeje Palace“ sind seit 3 Tagen unter Quarantäne, nachdem italienische Gäste positiv getestet worden waren.

10:55 Uhr: Estland meldet ersten Coronavirus-Fall

Estland hat am Donnerstag seinen ersten Coronavirus-Fall bekannt gegeben. Betroffen sei ein in dem baltischen Land lebender Iraner, der am Mittwochabend von einer Reise in sein Heimatland zurückgekehrt sei, sagte der estnische Minister für Soziales, Tanel Kiik, im Fernsehen. Der Erkrankte wurde demnach in ein Krankenhaus eingeliefert. Medienberichten zufolge war der Iraner mit einem Bus aus der lettischen Hauptstadt Riga nach Estland zurückgekehrt.

10:32 Uhr: Jedes vierte kleine und mittlere Unternehmen spürt bereits Folgen von Coronavirus

Bereits rund 25 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland spüren die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, wie Mittelstandspräsident Mario Ohoven dem „Spiegel“ sagte. „Das ergibt sich schon aus den weltweiten wirtschaftlichen Lieferverflechtungen. So beträgt das Handelsvolumen allein mit der Lombardei, die zu den vom Coronavirus besonders betroffenen Regionen in Europa gehört, rund 44 Milliarden Euro, das entspricht in etwa dem Japan-Geschäft.“

Ohoven rechnet mit deutlichen negativen Folgen für die deutsche Konjunktur: „Die Auswirkungen des Coronavirus werden das Wachstum in Deutschland in diesem Jahr erheblich dämpfen“, sagte er dem „Spiegel“. Er gehe davon aus, dass die Wirtschaft 2020 so gut wie nicht mehr wachsen wird.

8:16 Uhr: Erster Coronavirus-Fall in Dänemark bei Italien-Urlauber entdeckt

Auch in Dänemark ist ein erster Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus entdeckt worden. Betroffen sei ein Mann, der am Montag mit seiner Frau und seinem Sohn aus den Skiferien im Norden Italiens zurückgekehrt sei, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Er leide unter Husten und Fieber und sei positiv auf den Erreger getestet worden. Tests bei seiner Frau und seinem Sohn fielen demnach negativ aus. Dem Mann gehe es relativ gut, er befinde sich derzeit mit seiner Familie unter häuslicher Quarantäne, erklärten die Behörden.

Die dänischen Gesundheitsbehörden hatten am Dienstag erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit „gestiegen“ sei, dass das Coronavirus nach Dänemark eingeschleppt werde. Das Risiko einer Ansteckung sei aber weiter „gering“. Die große dänische Containerschiff-Reederei Maersk ordnete als Vorsichtsmaßnahme bereits an, dass Mitarbeiter, die aus China, Norditalien oder Südkorea zurückkehren, zwei Wochen lang von zu Hause arbeiten müssen.

Italien ist der bislang größte Herd des Virus in Europa. Dort gibt es bislang 400 Infektionsfälle, die meisten davon im Norden des Landes. Zwölf Menschen starben dort bereits an dem Erreger.

7:52 Uhr: Tourismuskrise im Iran

Die Ruinen von „Persepolis“ oder die Persischen Gärten – sie zählen nicht nur zum Unesco-Weltkulturerbe, sondern locken auch Millionen Touristen in den Iran. Durch den Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie ist der Tourismus des Landes nun aber in eine tiefe Krise gestürzt.

„Mit Blick auf den Corona-Ausbruch ist dieses Jahr ein Dürrejahr für den Tourismus“, sagte Dschawad Musawi, Direktor für Tourismus in der iranischen Organisation für Kulturerbe, Handwerk und Tourismus laut der iranischen Wirtschaftszeitung „Eghtesad-e Donja“.

7:41 Uhr: „Stresstest für die Wirtschaft“: BDI fürchtet Konjunktureinbruch

Die deutsche Industrie fürchtet eine Eintrübung der Konjunktur durch den Coronavirus-Ausbruch in Europa und fordert schnelle Hilfen der Bundesregierung. „Die Corona-Epidemie ist ein Stresstest für die Wirtschaft, den einige Lieferketten mit starkem China-Fokus derzeit nicht bestehen. Die Auswirkungen des Virus sind in der globalen Wirtschaft und der exportorientierten deutschen Industrie deutlich zu registrieren“, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben).

Die mehr als 5.000 deutschen Unternehmen in China sind derzeit in Beschaffung, Produktion und Absatz stark eingeschränkt. Die Unternehmen hätten sich zwar auf die Situation in China eingestellt und versuchten, Lieferketten neu zu organisieren und Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten zu verringern. Doch das helfe nur bedingt: „Trotz der Stützungsmaßnahmen Pekings wird die wirtschaftliche Aktivität durch teils widersprüchliche Sicherheitsmaßnahmen der Behörden behindert“, sagte Lang. „Der Konjunktur drohen spürbar negative Effekte.“

Auf China entfielen 8,5 Prozent des deutschen Außenhandels. Die Bundesregierung müsse nun schnell handeln, so Lang. „Die deutsche Industrie fordert ein koordiniertes wirtschaftspolitisches Vorgehen der Bundesregierung. Neben dem Gesundheitsschutz muss die Politik ab sofort auch das wirtschaftliche Krisenmanagement in den Fokus nehmen. Die Bundesregierung muss jetzt rasch die vom Bundeswirtschaftsministerium angekündigten wirtschaftspolitischen Impulse für eine Belebung des Wachstums anschieben“, sagte der BDI-Vertreter.

7:25 Uhr: Container-Stau im Hamburger Hafen

Deutschlands Häfen bekommen die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zunehmend zu spüren. „Wir sehen einen Stau europäischer Container, und die Stellflächen, vorwiegend in Hamburg, werden entsprechend knapp“, sagte Steffen Leuthold, Sprecher des Terminalbetreibers Eurogate.

7:21 Uhr: USA und Südkorea verschieben gemeinsame Militärübung

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus setzen die USA und Südkorea geplante gemeinsame Militärübungen aus. Das für das Frühjahr geplante gemeinsame Training von Kommandozentralen werde verschoben, teilten die Streitkräfte beider Länder am Donnerstag mit. Zuvor war in Südkorea die Alarmstufe wegen des Coronavirus auf den höchsten Grad heraufgesetzt worden. Das Land ist der größte Herd des Erregers außerhalb von China.

Seit Mittwoch wurden in Südkorea weitere 334 Ansteckungsfälle bestätigt, wie die für die Bekämpfung der Epidemie zuständige Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Zahl der Infektionen in dem Land stieg damit auf 1595. Die Zahl der Todesopfer in Südkorea durch das Coronavirus liegt bei zwölf.

In Südkorea sind rund 28.500 US-Soldaten stationiert, die das Land gegen das mit Atomwaffen ausgerüstete Nordkorea schützen sollen. Am Mittwoch war erstmals ein Fall der Ansteckung mit dem Coronavirus unter den US-Soldaten in Südkorea gemeldet worden. Der 23-jährige Soldat wurde in seiner Wohnung außerhalb der Basis Camp Carroll unter Quarantäne gestellt.

7:18 Uhr: Saudi-Arabien verbietet Mekka-Pilgern die Einreise

Saudi-Arabien schließt als Schutzmaßnahme gegen das neuartige Coronavirus seine Grenzen vorläufig für Pilger. Muslimische Gläubige, welche nach Mekka reisen wollen, erhalten vorerst keine Visa mehr, wie das Außenministerium in Riad am Donnerstag mitteilte. Mekka, wo die heiligsten Stätten des Islam liegen, wird jeden Monat von zehntausenden Pilgern besucht.

Die größte alljährliche Pilgerfahrt nach Mekka – der Hadsch – mit Millionen von Gläubigen aus aller Welt findet in diesem Jahr aber erst zwischen Juli und August statt. Zur Abwehr des Coronavirus verbietet Saudi-Arabien nach Angaben des Außenministeriums außerdem bis auf Weiteres generell die Einreise von Touristen aus Ländern, in denen der Erreger eine „Gefahr“ darstelle. Von China aus hat sich der Erreger inzwischen in rund 40 andere Staaten ausgebreitet.

7:15 Uhr: Regionalzug wegen Coronavirusverdacht gestoppt