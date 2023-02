Von Helmen zu Kampfpanzern: Wie die Bundesregierung der Kriegslogik folgte (3)

Der neue starke Mann im Verteidigungsministerium: Mitte Januar 2022 trat der Niedersachse Boris Pistorius (l.) in die Fußstapfen von Christine Lambrecht. Das Archivfoto zeigt ihn in einem Puma-Schützenpanzer auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 erklärte Bundeskanzler Scholz die „Zeitenwende“ in der deutschen Verteidigungspolitik. Nur Kriegspartei wolle man nicht werden. Eine Chronologie der Ereignisse aus deutscher Sicht von Juni 2022 bis zum 24. Februar 2023.