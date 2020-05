Viele klassische Konzerte gibt es im Moment online - darunter sind auch das Royal College of Music, die Pariser Oper oder die New Yorker Philharmonie. Auch das Bolschoi Theater gibt mit aktuellen Videos Einblicke in das Leben hinter der Bühne. Hier der zweite Teil einer Übersicht zu Orchestern und Ensembles, die derzeit Live-Streaming-Konzerte anbieten.

Viele Menschen nutzen die derzeitige Zwangspause, um mehr über klassische Musik zu lernen. Zumindest besagen dies neue Untersuchungen des Royal Philharmonic Orchestra. In einer Umfrage gaben 85 Prozent der 2.135 befragten Personen an, jetzt neue Musik entdecken zu wollen. Fast ein Drittel von ihnen (30 Prozent) plant, mehr über Orchestermusik, Oper und Kammermusik zu lernen zu wollen. Hier die Fortsetzung der „Entdeckungen (1)“.

Philharmonisches Orchester Bergen – ‘Bergen Phil Live’ – bergenphillive.no

Living Room Live – ‘Live music streamed from musicians’ – livingroom-live.com

Pianist Carlos Cipa – ‘Live from my living room’ – facebook

Young Classical Artists Trust – ‘YCAT Archive’ – youtube



The Choir of St. John’s College, Cambridge – ‘Daily Virtual Services’ – facebook.com/stjohnschoircambridge

Stamford Symphony – ‘Stamford Symphony Channel’ – stamfordsymphony.org

Craig Ogden – Klassische Gitarre – Posted by – Klassische Gitarre – Posted by London Mozart Players

Glyndebourne – ‘Digital Festival’ – www.glyndebourne.com

Royal College of Music – ‘#RCMCommunity Free Online Concerts’ – www.rcm.ac.uk

Wigmore Hall – ‘Live Stream’ – wigmore-hall.org.uk

London Mozart Players – ‘At Home with LMP’ – londonmozartplayers.com

Opera North – ‘Watch The Ring Cycle in full online’ – operanorth.co.uk

Paris Opera – ‘Free online operas’ – operadeparis.fr

New York Philharmonic – ‘NY Phil Plays On’ – nyphil.org/playson

Daniel Hope – ‘Hope @ Home’ – youtube

The Academy of Ancient Music – ‘Streaming Sundays Series’ – youtube



Gewandhaus Leipzig Orchester – ‘Das Gewandhausorchester bei Ihnen Zuhause’ – gewandhausorchester.de

Lincoln Center – ‘Lincoln Center At Home’ – lincolncenter.org

Sydney Opera House – ‘From our House to yours’ – sydneyoperahouse.com

Gstaad Menuhin Festival – ‘Digital Festival’ – gstaaddigitalfestival.ch

International Georges Enescu Festival – ‘Digital Festival’ – festivalenescu.ro

Bolschoi Theater – Ballet – ‘Golden Collection’ – youtube.com

Manchester Collective – ‘Live from Isolation’ – manchestercollective.co.uk/live-from-isolation

Monteverdi Choir & Orchestra – ‘Bringing our Music to You’ – youtube

Bergen Philharmonic Orchestra – ‘Close-up, at a distance’ – harmonien.no