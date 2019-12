Gibt es „himmlische Begleitungen“ für Ereignisse auf der Erde ? Teil 2

Die heutige Betrachtung zeigt auf, was alles so „unter dem Sternenzelt“ abgeht.

Beginnen wir mit unseren russischen Freunden, die seit 20 Jahren von Präsident Wladimir Putin geführt werden. Er wurde am 9. August 1999 von Präsident Jelzin zum Ministerpräsident der Russischen Föderation ernannt. Der 10. August war dann sein erster Arbeitstag als neuer russischer Staatsführer mit der Entschlossenheit zu gestalten und zu bleiben. Noch während der Krise des „11. Septembers“ kam er nach Deutschland, um am 26. September 2001 seine berühmte Rede vor dem Bundestag in deutscher Sprache zu halten.

Übrigens, diese beiden Ereignisse fanden unter demselben Transit 159, „Venus quincunx Neptune“ statt. Das Spannendste aber ist, dass der Besuch Putins in Deutschland am 26. September 2001 von den „Sternen begleitet“ wurde. An demselben Tag nämlich entdeckten Amateurastronomen am Fountains-Hill Observatorium im US-Bundesstaat Arizona den Asteroiden (64070) NEAT.

Kommen wir noch einmal zurück auf die Verkündigung der Öko-Enzyklika in acht Sprachen vom 18. Juni 2015, die der Autor bereits im vorangegangenen Artikel behandelt hat. Der Verkündigung ging nicht nur die Erscheinung der mächtigen Supernova ASSASN-15lh voraus. Auch die weltweite Verkündigung am 18. Juni 2015 wurde von demselben Transit 159, „Venus quincunx Neptune“ bereits am 16. Juni begleitet.

Nicht unerwähnt lassen will der Autor das Auftreten des so genannten WOW! Signals vom 15. August 1977. Der Astrophysiker Jerry R. Ehman entdeckte nämlich an jenem Tag ein sog. Schmalband-Signal aus der Richtung des Sternbildes Schütze. Die Herkunft ist bis heute nicht völlig geklärt und erinnert an den „Stern von Bethlehem“. Auch dieses „himmlische Signal“ erschien unter dem Transit 159 „Venus quincunx Neptune“. Dieses WOW!-Signal erschien zum 16. Jahrestag des Mauerbaus, zumal unter der dem Transit 170, „Venus square Kora“, die am 12. August 1961 der Errichtung der Berliner Mauer als Schandmal der deutschen Geschichte unmittelbar vorausging. Ob diese „Himmlische Begleitmusik“ ein direktes Signal vom Himmel war und ein Ende der deutschen Teilung vorankündigen sollte, konnte bisher nicht recherchiert werden.

Machen wir nun einen Sprung in die Gegenwart und beleuchten die Entwicklung der noch jungen aufstrebenden Partei Alternative für Deutschland. Diese wurde am 6. Februar 2013 gegründet, als gerade der Komet Lemmon (C/2012 F6) der Erde am nächsten kam, was man in der Astronomie Perigäum nennt. Dieser Tag steht außerdem unter dem Transit Nr. 114 „Mercury ingres Pisces, unter dem am 18. Februar 1972 der so genannte Radikalen-Erlaß bzw. Extremistenbeschluß in Kraft trat, um die damaligen „Gesinnungsfeinde“ zu verfolgen. Zuvor war bereits das Ermächtigungsgesetz am 24./25. März 1933 unter diesem Transit Nr. 114 in Kraft getreten. Die Parallele zur Gegenwart drängt sich dem Leser geradezu auf, wurde und wird doch die AfD in ähnlicher Weise von Anfang an von allen Seiten angefeindet.

Dieser Komet Lemmon (C/2012F6), der den Gründungsparteitag der „AfD“ begleitete, wurde bereits am 23. März 2012 unter demselben Transit 114 „Mercury ingres Pisces“ entdeckt. Am 6. März 2016 kam dann der Asteroid 2013 TX 68 unter demselben „AfD-Gründungs-Stern“ Transit Nr. 114 der Erde am nächsten. Sind diese beiden „Sterne“ nun „Vorboten für eine neue politische Ära? Die Verfolgungssituation aus den Jahren 1933 und 1972 unter demselben „Stern“ sind bezeichnend.

Die „Sterne stehen günstig“ für die AfD, so hoffen jedenfalls viele Wähler und Anhänger dieser neuen Bürgerpartei. Unmittelbar 9 Tage nach ihrem Gründungsparteitag „leuchteten“ am 15. Februar 2013 gleich zwei „Lichter am Himmel“ auf, sozusagen als Bestätigung für den Kometen vom 6. Februar. 9 Tage nach dem Gründungsparteitag erschienen der weithin sichtbare Tscheljabinsk-Meteor und der Asteroid (367943) Duende, der sich der Erde laut Nasa am 15. Februar bis auf 27.700 km näherte, übrigens unter dem Nathan-Rothschild-Transit Nr. 217 („Mars sextile Pluto“).

Auch der Einzug der AfD in den Bundestag wurde von einem Asteroiden „begleitet“, diesmal vom Asteroiden SX 2017, der nur in 87.000 km Entfernung an der Erde vorbeidüste. Er wurde am 29. September 2017 entdeckt, wobei der 30. September unter dem zweiten so genannten „Reichstags-Stern“ (Transit 160, „Venus oppostion Neptune“) vom 5. Dezember 1894 stand, als der Schlussstein für das hohe Haus gesetzt wurde.

Der Autor möchte noch einmal an Papst Benedikt XVI. erinnern, der sich als Pontifex Maximus regelmäßig von den „Sternen“ begleiten ließ. Sozusagen wie „auf Bestellung“ erleuchtete die Supernova 2007bi zu Karfreitag am 6. April 2007 den Himmel über Benedikt, und zwar im Sternbild Jungfrau. Auch dieses Ereignis fand unter dem so genannten „Nathan-Rothschild“-Transit 217 „Mars sextile Pluto“ statt. „Dem Himmel sei Dank“, dass der Papst den Segen „Urbi et orbi“ (der Stadt und dem Erdkreis) zum Auferstehungssonntag spenden konnte. Ob die Supernova eine „Himmlische Botschaft der Jungfrau Maria“ senden sollte, ist ähnlich rätselhaft wie das Auftreten der Supernova ASSASN-15lh vor der Veröffentlichung von Franziskus´ Öko-Enzyklika Mitte Juni 2015. Dieser „Nathan-Rothschild-Stern“ bewies bereits seine Leuchtkraft am 24. April 2005, als Benedikt am Sonntag im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes am Petersplatz den Fischerring und das Pallium als Zeichen des Petrusdienstes“ erhielt (lt. Wikipedia). Das Pontifikat begann am 23. April 2005 und endete mit Benedikts Verzichtserklärung unter dem guten „Nathan-Rothschild-Geburtstags-und Sterbetags-Stern“ vom 15. Februar 2013. Das Aufleuchten einer Supernova, eines Meteors und Asteroiden unter diesem „Stern“ scheinen die „himmlische Berufung“ dieses deutschen Papstes zu bekräftigen.

…………………………………………………………

Zusammenfassung: Die „himmlischen Begleiterscheinungen“ des Handelns der Weltführer in Washington D.C., Moskau und Rom sind faszinierend. Ob Asteroiden, Meteore, Supernovae oder die bekannten Transits, alles passt irgendwie zusammen und bildet eine „himmlische Harmonie“. Ob der politische Newcomer „Alternative für Deutschland“ unter vielen „guten Sternen“ zu einer politischen Größe aufstrebt, wird der Autor im nächsten Artikel schreiben.

……………………………..

Redaktion: Diese Serie macht keine astrologischen Vorhersagen und erklärt auch keine astronomischen Erscheinungen, sondern untersucht ausschließlich geschichtliche und auch Ereignisse der Gegenwart aller Art der letzten 2.000 Jahre mit dem Blick auf sich wiederholende Sternkonstellationen.

Der Autor Bernd Kühntopf hat seine Arbeitsmethoden von niemandem gelernt, er hat bisher keine Verweise anderer im Internet dazu gefunden. Die Methoden der Erkenntnisgewinnung sind einfach und zugleich ungewöhnlich. Die Hauptquelle für das gesammelte Wissen ist das Internet. Sowohl geschichtliche Daten als auch eine spezielle Astrologie-Tabelle, auf die später noch eingegangen wird, sind so für jeden verfüg- und nachprüfbar. Seine Artikelserie begann hier am 20. und 22. September 2019 .